Przestaje działać, a kierowcy klaszczą z radości. Nie wiedzą, że to początek problemów

Wyłączanie silnika na postoju poprzez automatyczną funkcję start-stop ma na celu oszczędzanie paliwa, gdy samochód się zatrzyma. Choć można ją wyłączyć, w większości modeli pojazdów uruchamia się ponownie. Niektórzy uważają jednak, że mechanizm jest zbędny, ponieważ wpływa na zwiększenie pracy akumulatora. Co oznacza, gdy start-stop przestaje działać? Wbrew pozorom nie ma powodów do radości.

Dlaczego system stop-start przestał działać? Nie ma się z czego cieszyć

Jeśli zauważyłeś, że system start-stop nie działa już od kilku dni, może to oznaczać awarię akumulatora lub o jego rozładowaniu. Jeśli w tym leży przyczyna, naładowanie akumulatora powinno wystarczyć. W innym przypadku może już jednak nie być tak kolorowo. Może się bowiem okazać, że mimo iż akumulator uruchamia silnik, to nawet po naładowaniu wciąż nie działa prawidłowo. Wtedy czeka cię już wizyta u mechanika i możliwa wymiana, a to do tanich niestety nie należy.

Co powoduje usterkę systemu start-stop? Są też inne możliwości

Oprócz rozładowania akumulatora i jego usterki może też chodzić o inne awarie. Przyczyna czasem zależy też od pogody. Na co zwrócić uwagę, gdy system start-stop przestaje działać?