Brutalny atak i dramatyczna ucieczka Audi. Monitoring uchwycił moment wypadku

W gminie Trzebieszów (woj. lubelskie) brat zaatakował brata i zranił go nożem. Agresor potem wsiadł do samochodu osobowego i gnając przed siebie stracił panowanie nad autem, wypadł z jezdni i dachując przetoczył się przez posesję. Film dokumentujący to groźne zdarzenie opublikowali policjanci.

