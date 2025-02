To najbardziej aktywny fotoradar w Polsce. Kierowcy wpadają jeden po drugim

Na drogach w całej Polsce rozstawionych jest łącznie 476 klasycznych fotoradarów, które niestrudzenie wyłapują wszelkie przypadki przekroczenia prędkości. Trudno odmówić im skuteczności - w 2024 roku odnotowały ponad 719 tys. wykroczeń. Oczywiście fotoradar fotoradarowi nierówny. W niektórych miejscach urządzenia wykazują się niezwykłą wręcz skutecznością. Prawdziwym rekordzistą jest fotoradar w Świdniku.

Najbardziej zapracowany fotoradar w Polsce. Kierowcy z lubelskiego muszą mieć się na baczności

Urządzenie, które zainstalowane jest przy al. Tysiąclecia tuż przed skrzyżowaniem ul. Piaseckiej z trasą S17, jest prawdziwą zmorą kierowców. W całym 2024 roku odnotowało dokładnie 21 044 wykroczenia. Co ciekawe, drugi najaktywniejszy fotoradar w Polsce, umiejscowiony w Rudzie Śląskiej przy al. Powstań Śląskich, zanotował dwukrotnie mniej przekroczeń prędkości - 10 770 przypadków. Z czego wynika skuteczność świdnickiego urządzenia? Okazuje się, że ma to związek głównie z gapiostwem kierowców, zwłaszcza przyjezdnych, którzy nie odnotowują w porę zmiany ograniczenia prędkości na alei - z 70 km/h do 50 km/h.

Nowe fotoradary w całej Polsce. Większość zostanie zainstalowana już w tym roku

Jak stwierdzają przedstawiciele Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest nadal nadmierna prędkość. By poprawić poziom bezpieczeństwa na drogach, sukcesywnie zwiększa się liczbę fotoradarów, które skutecznie zachęcają kierowców do zdjęcia nogi z gazu. "Zwiększenie liczby urządzeń rejestrujących doprowadzi do wzrostu liczby kontroli prędkości pojazdów poruszających się po polskich drogach, co w konsekwencji ma wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do przepisów ruchu drogowego" - przekonuje CANARD.

Oczywiście, oprócz tradycyjnych fotoradarów, na drogach coraz częściej pojawiają się odcinkowe pomiary prędkości. Jakiś czas temu CANARD podpisało umowę na dostawę i montaż kolejnych 43 tego typu urządzeń. Zgodnie z kontraktem wszystkie zostaną zainstalowane w ciągu 76 tygodni, a więc do ok. połowy przyszłego roku, jednak większość z nich uruchomiona zostanie jeszcze w 2025 roku.

Mandaty za przekroczenie prędkości

