Ponad 4 mln zł na nowe samochody dla warszawskich urzędników. Oto lista życzeń ratusza

Czas na najem nowych aut w Warszawie. Wszystko w związku z obecną umową dotyczącą pojazdów wykorzystywanych przez stołecznych urzędników. Ta powoli dobiega końca, więc władze miasta już szykują się na zmiany. Stąd nowy przetarg na najem 25 samochodów, które trafią do miejskiej kolumny transportowej.

Warszawa zainwestuje we flotę 27 nowych samochodów. W dokumentacji przetargowej wytypowano modele z różnych segmentów oraz szczegółowe wymogi (m.in. ogumienie letnie i zimowe klasy premium dla aut klasy D czy całoroczne dla dostawczych). Urzędnicy oczekują m.in. aut klasy średniej (segment D), kompaktów (segment C: sedan, liftback lub hatchback), miejskich maluchów (segment B: sedan lub hatchback) oraz crossoverów (SUV z nadwoziem o długości min. 4,2 m) i modeli użytkowych. Preferowany jest napęd hybrydowy. Nie zapomniano jednak o w pełni elektrycznym (moc min. 100 kW, bateria min. 60 kWh). Miasto potrzebuje dwóch takich aut o zasięgu min. 300 km na jednym ładowaniu. To wersje dostawcze (DMC do 3,5 t a ładowność min. 700 kg).

Nowe samochody dla urzędników w Warszawie na najbliższe 5 lat

11 samochodów segmentu D. Napęd hybrydowy (moc min. 140 kW). Kwota 2,029 mln zł

10 samochodów segmentu C. Napęd hybrydowy (moc min. 100 kW). Kwota 1,18 mln zł

2 samochody segmentu B. Napęd hybrydowy (moc min. 80 kW). Kwota 0,22 mln zł

2 samochody typu SUV. Napęd hybrydowy (moc min. 67kW). Kwota 0,29 mln zł

2 samochody dostawcze (L1H2 lub L2H2). Napęd elektryczny (moc min. 100 kW). Kwota 0,59 mln zł

Łącznie na leasing samochodów służbowych o napędzie elektrycznym i hybrydowym zarezerwowano 4,31 mln zł. W tej cenie uwzględniono również pojazdy dostawcze. Wszystkie to nowe auta z produkcji w 2025 r. Ich przebieg nie powinien przekraczać 30 km. Zwycięzca przetargu nie będzie mieć zbyt wiele czasu na realizację zamówienia. Wszystkie zamówione samochody powinny być dostarczone nie później niż do 13 czerwca 2025 r. w miejscu wskazanym przez urzędników. Leasing potrwa 60 miesięcy (5 lat).

Po otwarciu ofert okazało się, że nie ma zbyt wielu chętnych. Tylko Alphabet Polska złożył propozycje na wszystkie poszukiwane samochody. Jedynym rywalem jest dealer Toyota Walder z Zabrza, który złożył ofertę na auta z segmentu B, C oraz na poszukiwane przez miasto nieduże SUV-y.