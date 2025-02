Pani Jadzia wypowiedziała wojnę kierowcom. Seniorka jest postrachem Olkusza

To nie pierwsza i z pewnością także nie ostatnia historia o mieszkańcach, którzy skrupulatnie dokumentują różne drogowe przewinienia kierowców. Ledwie dwa lata temu media informowały o 75-latku, który regularnie nagrywał filmy dokumentujące różne drogowe wykroczenia. Pan Roman wysyłał do policji zawiadomienia nie tylko o niewłaściwym parkowaniu, ale także o przypadkach lekceważenia pierwszeństwa przejazdu, jazdy na czerwonym świetle czy ignorowaniu obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. W ciągu 14 dni przekazał ponad 4 tys. zawiadomień.

75-latek nie jest jedyny. Gazeta Krakowska opisała historię pani "J" (w tekście wspomniano o pani Jadzi), która wedle autora prowadzi krucjatę przeciwko kierowcom oraz osobom niszczącym zieleń. Starsza pani doczekała się nawet określenia „szeryf w spódnicy". Wszystko dzięki konsekwentnemu dokumentowaniu przypadków parkowania samochodów w niewłaściwych miejscach (innymi słowy tzw. dzikich parkingach) oraz dzieci bawiących się na trawnikach. W szczególności dotyczy to obszaru Osiedla Wschód.

Rzeczniczka lokalnej policji przyznała w rozmowie z Gazetą Krakowską, że w 2024 r. spłynęło 86 zgłoszeń dotyczących parkowania oraz 223 w sprawie niszczenia zieleni. Znaczna liczba napływających wniosków pochodziła od jednej osoby. Jakie z tego wnioski?

Z pewnością kierowcy (którzy otrzymali wezwanie na policję) mogą narzekać na działania starszej pani. Niemniej równie łatwo o wniosek, że problemu by nie było, gdyby dla mieszkańców i gości nie zabrakło odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. A to nie koniec. Można narzekać, że nie sztuką jest budowanie kolejnych parkingów np. kosztem terenów zielonych. Trudno także nie wspomnieć o tym, że spora liczba zgłoszeń świadczy o skromnej skuteczności służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku. Można by tak jeszcze długo wymieniać. Łatwo przy tym wszystkim o wrażenie, że powoli, ale konsekwentnie zmierzamy w kierunku, w którym wzorem innych państw potencjalny nabywca samochodu powinien także od razu zadbać o własne miejsce parkingowe. W przeciwnym wypadku kłopoty niemal gwarantowane.

Pozostaje jeszcze jedno. Jak prawidłowo zgłosić przypadek nielegalnego parkowania samochodu, tak by nie zaszkodzić niewinnym? Najlepiej skontaktować się ze Strażą Miejską (zwykle to numer 986), albo skorzystać z odpowiednich formularzy dostępnych w internecie (w stolicy to strona warszawa19115.pl, a we Wrocławiu skrzynka pocztowa interwencje w serwisie smwroclaw.pl. O wykroczeniach dot. parkowania nie informuj poprzez numer 112. Ten niech zostanie tylko do powiadamiania ratunkowego, by wezwać policję, ratownictwo medyczne czy straż pożarną.