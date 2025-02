Bierzesz te leki? Lepiej nie siadaj za kółko. Już jedna tabletka może doprowadzić do tragedii

Masz kluczyki w ręce, wsiadasz za kierownicę, wrzucasz bieg… ale czy na pewno jesteś w pełni gotowy do jazdy? Jak się okazuje, niektóre medykamenty i przeprowadzone badania mogą sprawić, że twoje reakcje zwolnią, a koncentracja siądzie jak rozładowany akumulator. W jednej chwili czujesz się pewnie za kółkiem, a w następnej możesz nie zauważyć czerwonego światła czy pieszego na pasach. Sprawdź, które leki mogą sprawić, że prowadzenie auta stanie się ryzykowne i może skończyć się czymś gorszym niż zwykły mandat.

Czy kierowca może kierować pojazdem po zażyciu leków? Jeśli bierzesz te środki, lepiej odpuść

Czy tabletka na kaszel może być groźniejsza niż lampka wina? W niektórych przypadkach - tak. Wiele leków, dostępnych nawet bez recepty, ma wpływ na układ nerwowy. Obniżają koncentrację, wydłużają czas reakcji, powodują senność lub dezorientację. Jak możemy przeczytać na portalu apteka.melissa.pl, do najbardziej problematycznych należą:

Leki przeciwlękowe i nasenne, takie jak benzodiazepiny i barbiturany. Mogą powodować otępienie i zaburzenia koordynacji ruchowej. Po ich zażyciu jazda jest równie ryzykowna, co po alkoholu.

Silne środki przeciwbólowe, np. opioidy (tramadol, morfina). Spowalniają reakcje i osłabiają percepcję kierowcy. Nawet jeśli ból znika, to prowadzenie samochodu wciąż pozostaje niebezpieczne.

Leki przeciwhistaminowe I generacji. Tabletki stosowane na alergie (np. hydroksyzyna czy difenhydramina) mogą powodować senność, zawroty głowy i zaburzenia uwagi.

Leki na kaszel z dekstrometorfanem. W większych dawkach mogą wywoływać uczucie odrealnienia, a nawet halucynacje.

Niektóre antybiotyki i leki okulistyczne. Cyprofloksacyna czy atropina w kroplach do oczu mogą zaburzać widzenie i koordynację, dlatego w żadnym wypadku nie powinno się prowadzić pojazdów po ich zażyciu.

Jeśli stosujesz jakieś leki na co dzień, warto zajrzeć do ulotek lub skonsultować się z lekarzem. Niektóre preparaty zawierają wyraźne ostrzeżenie o zakazie prowadzenia pojazdów.

Kiedy nie można prowadzić samochodu? Po niektórych badaniach nie siadaj za kółko

Nie każda wizyta u lekarza kończy się tylko zaleceniami i receptą. Niektóre badania mogą sprawić, że przez kilka godzin lepiej trzymać się z dala od kierownicy. Jeśli okulista podał ci krople rozszerzające źrenice, światła na drodze mogą nagle wydawać się oślepiające, a kontury przedmiotów lekko zamazane. Po rezonansie magnetycznym czy tomografii ze środkiem kontrastowym zdarzają się zawroty głowy i trudności z koncentracją, które mogą utrudnić szybką reakcję za kółkiem.

Znieczulenie u dentysty to nie tylko zdrętwiała twarz, ale czasem także senność i osłabiony refleks. Kiedy podczas gastroskopii czy kolonoskopii podano ci środki uspokajające, organizm może działać na zwolnionych obrotach jeszcze przez kilka godzin. Nawet badanie poziomu cukru we krwi może dać się we znaki. Obniżony poziom glukozy to przecież zawroty głowy, osłabienie i problemy z koncentracją. Jeśli więc planujesz wyżej wymienione badania, nie ryzykuj. Zabierz ze sobą osobę, która zamiast ciebie będzie mogła poprowadzić auto. Tak dojedziesz bezpiecznie do domu.