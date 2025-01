Zbudowali autostradę na budynkach mieszkalnych. To mogło się stać tylko w jednym kraju

Sądziliście, że na drogach w polskich miastach jest ciasno? Spójrzcie zatem na ten obrazek. Nie tylko nasze miasta cierpią na drogą ciasnotę. Tyle że w innych krajach budowniczowie zdobywają się na naprawdę ciekawe pomysły. Ciekawe, choć bardziej dla kierowców, niż mieszkańców. Oto przykład z Chin. Tylko w tym kraju to było możliwe.

Zbudowali autostradę na dachach bloków

Fotografia zamieszczona w serwisie Facebook na profilu Ciekawostki świata przedstawia autostradę w mieście Guiyang. To miejscowość o statusie prefektury miejskiej w południowych Chinach. Budowniczowie chcieli poprowadzić przez nią autostradę składającą się z trzech pasów ruchu w każdym kierunku. Zabudowa miejska jednak na to nie pozwalała. Nie było miejsca na taką trasę. Dlatego władze postanowiły pójść... górą. I to dosłownie.

Sfotografowany fragment drogi został poprowadzony ponad 10. budynkami mieszkalnymi. Oczywiście budowniczowie zadbali o ekrany akustyczne. Te mają wyciszać przejazd aut. Tyle że ekrany nie załatwiają sprawy wibracji, które przez powierzchnią drogi przenoszą się na budynki. Mieszkanie w takim miejscu musi być naprawdę ciekawe. I słowo "ciekawe" nie oznacza tu raczej emocji pozytywnych.

Droga szybkiego ruchu, a między jezdniami... dom

Autostrada poprowadzona na dachu domów w Guiyang nie jest jedynym przykładem innowacyjnego budownictwa w Chinach. Warto zajrzeć także do miejscowości Guangzhou. To tam znajduje się parterowy dom o powierzchni zaledwie 40 m2. Pojawia się on w wykopie pośrodku czteropasmowej drogi. Powód? Właściciel nie chciał odsprzedać nieruchomości. Władze nie chciały zaniechać budowy szlaku w tym miejscu.

Mieszkanka Chin mieszka w środku drogi

Budowa dróg w miastach staje się sporym wyzwaniem

Na koniec powróćmy jednak jeszcze na chwilę do pierwszego akapitu tego materiału. Porozmawiajmy o miejskiej ciasnocie. Tą mocno czuć np. w Warszawie. Stolicy Polski o powierzchni 517 km2 i z populacją liczącą blisko 1,9 mln osób. Jak widać po przykładach z Chin, problem dotyczy także dużo większych miast. Idealnie udowadnia Guiyang z autostradą poprowadzoną na dachach bloków. Miejscowość ma powierzchnię 8049 km2. Jest zatem ponad 15-krotnie większa od Warszawy. Jej populacja liczyła 3,5 mln osób. I to dane z 1999 r. Dziś liczba jest dużo większa.

To porównanie jasno pokazuje, że usprawnianie ruchu w miastach, zwłaszcza tych starych, nie jest takie proste. I to bez względu na fakt czy mówimy o Europie, Stanach Zjednoczonych czy Azji oraz czy mamy na myśli duże, czy megamiasta. Odpowiedzią staje się zatem tylko wyprowadzanie ruchu poza granice miejscowości i sprawna komunikacja miejska. Inaczej budowa autostrad na dachach bloków może się stać światowym standardem.