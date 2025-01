Miasta dociskają kierowców. W Gdańsku i Poznaniu zmiany już w najbliższą sobotę

Nie masz gdzie zostawić samochodu w centrum? Brakuje wolnych miejsc parkingowych w mieście? Tracisz czas na szukanie odpowiedniego miejsca? Oto jakże proste rozwiązanie, po które władze miast tak chętnie sięgają. Wystarczy podnieść stawki opłat w strefach płatnego parkowania. Od razu zrobi się luźniej. Tak przynajmniej tłumaczą samorządowcy z Poznania, którzy podjęli kilka ważnych decyzji. Jedna z nich zacznie obowiązywać już w najbliższą sobotę. Od 1 lutego 2025 r. będzie zatem drożej dla niektórych kierowców. A to nie jedyna niespodzianka.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Wedle miejskich badań natężenia ruchu i wykorzystania miejsc parkingowych w śródmiejskiej strefie i w Jeżycach problem z parkowaniem szczególnie występuje w soboty po godzinie 18. Stąd decyzja, by od lutego wydłużyć czas obowiązku płatności do godziny 20. Postój będzie droższy dla tych, którzy unikają opłat za parkowanie. Znacząco wzrosną opłaty dodatkowe, które można traktować jako mandaty. O ile? W miejsce dotychczas obowiązujących stawek 150 zł i 200 zł pojawią się wyższe: 200 zł i 350 zł (wyższa obowiązuje, gdy kierowca zwleka z płatnością). Na osłodę miasto wydłuży termin płatności do 14 dni. Na tym nie koniec.

Już od marca 2025 r. Poznań wdroży cyfrową kontrolę kierowców (specjalny samochód z kamerami do bieżącego monitoringu). A po wakacjach zmieni się cennik parkowania. Podwyżki obejmą wszystkich kierowców z zastrzeżeniem, że przyjezdni zapłacą więcej niż mieszkańcy miasta.

Drożej po 5 latach

Więcej zapłacą także kierowcy w Gdańsku. Po pięciu latach władze miasta aktualizują cennik tłumacząc to inflacją, wyższą pensją minimalną, kosztami utrzymania infrastruktury oraz potrzeba większej rotacji miejsc do pozostawienia auta. Pierwsza godzina w strefie płatnego parkowania (SPP) będzie kosztować 5 zł (wcześniej 3,90 zł). W przypadku śródmiejskiej strefy (ŚSPP) trzeba będzie zapłacić 7,50 zł (wcześniej 5,50 zł). W przypadku trzeciej godziny koszty sięgną 7,20 zł w SPP i 10,80 zł w ŚSPP. Na tym koniec.

Wzrost stawek godzinowych łączy się ze zmianą opłat dodatkowych w Gdańsku. Podstawowa stawka rośnie ze 130 zł do 200 zł. W przypadku zwlekania z płatnością opłata rośnie z dotychczasowych 170 zł do 300 zł. Na ile poprawi to stan miejskiego budżetu? Według danych serwisu Trójmiasto.pl roczne wpływy z tytułu parkowania to 40 mln zł. Dzięki podwyżkom przybędzie aż 12 mln zł. Niemało.