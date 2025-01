Zaskakujący efekt inwazji na polski rynek. Staniały nowe auta, ale nie te, które powinny

W 2024 roku na wielu producentów samochodów w Polsce padł blady strach, bo chińskie koncerny motoryzacyjne wyraźniej zaznaczyły swoją obecność na naszym rynku. Za to klienci, których nie było stać na nowe auta, pewnie westchnęli z ulgą. Mieli nadzieję, że to wreszcie się zmieni, a auta z Państwa Środka wypełnią ekonomiczną lukę. Rzeczywiście zmieniło się, tylko nie tak, jak wszyscy myśleli. Po około roku to producenci z Europy mają najtańsze propozycje dla polskich kierowców. Jak to możliwe? Sam nie jestem pewien.

Niektóre samochody są dobre, bo są tanie. Dla mniej zamożnych klientów to warunek konieczny

Przyznam, że trochę się "zawiesiłem" w temacie tanich nowych samochodów z Chin, na co zwrócił mi uwagę kolega z branży. Zacząłem porównywać aktualne ceny i szybko doszedłem do wniosku, że rynek nowych aut zmienił się na lepsze, przynajmniej dla konsumentów, ale nie tak, jak się spodziewałem. Wystarczy porównać oferty nowych i "starych" marek. Podam kilka przykładów.

Dwie najpopularniejsze chińskie firmy na polskim rynku to MG i BAIC. Zdobycie zauważalnego udziału w polskim rynku (około 1,9 proc. wg SAMAR-u) to głównie ich zasługa. Każda z tych marek ma modele, które można zakwalifikować do segmentu rodzinnych SUV-ów klasy C o długości ok. 4,4-4,6 m. Pierwszy to nowy MG HS, którego cennik zaczyna się od kwoty 109 900 zł. Drugim jest BAIC Beijing 5. Można go zamówić już za 127 900 zł. A jak wygląda sytuacja u europejskich producentów? Nieprzypadkowo sprawdziłem ofertę dwóch marek o rozsądnej polityce cenowej: SEAT-a i Dacię. Otóż SEAT-a Atekę da się kupić już za 96 900 zł, a nową Dacię Bigster za niewiele więcej, bo 99 900 zł, za to ma hybrydowy napęd. Wszędzie porównałem ceny brutto i wziąłem pod uwagę aktualne promocje. I co teraz?

Co lepiej kupić? Większe i mocniejsze auto, czy model, który jest dobrze znany?

Oczywiście zostanę skrytykowany za takie porównanie i to przez obie strony. Z jednej usłyszę, że chińskie samochody są przestronniejsze, lepiej wyposażone i mają mocniejsze silniki. Z drugiej, że europejskie auta mają lepszą sieć serwisową i budzą większe zaufanie. Do tego dochodzi jeszcze mniej lub bardziej atrakcyjne finansowanie zakupu, jeśli klient nie ma zamiaru robić tego za gotówkę. Zdaję sobie sprawę z tych różnic. Większość argumentów będzie prawdziwa, ale to nie zmienia sytuacji, bo wciąż mowa o samochodach, które walczą o tych samych klientów. Dla osób szukających nowego samochodu za stosunkowo atrakcyjną cenę sytuacja na rynku stała się znacznie ciekawsza. Dzięki wejściu na polski rynek chińskich producentów ceny wielu samochodów zauważalnie spadły i kierowcy znów mają do wyboru całkiem interesujące propozycje.

Nie oceniam, które są lepsze dla klientów. Nie powinni tego robić też producenci samochodów z prostego powodu: bo klienci są różni. Jedni będą oceniać wielkość miejsca w aucie i wyposażenie. Niektórzy chętnie zrezygnują z kilku centymetrów długości w zamian za inne cechy, które cenią bardziej, na przykład dobre prowadzenie albo jakość wykończenia auta. Nie wszyscy potrzebują 177 KM, niektórym wystarczy skromne 115 KM, a niższa moc wbrew pozorom też ma zalety. Do tego dochodzi oczekiwana deprecjacja (chociaż rynek potrafi zaskoczyć), zaufanie do marki i jej wizerunek na polskim rynku, obsługa posprzedażna, gwarancja oraz mnóstwo indywidualnych i subiektywnych kryteriów. Ważne jest to, że na początku 2025 roku klienci mają do wyboru więcej produktów w budżetowym segmencie rynku niż rok wcześniej. Mogą przebierać wśród modeli w najpopularniejszej klasie rodzinnych SUV-ów w cenach nieznacznie przekraczających 100 tys. zł. Wielu przedstawicieli zagranicznych koncernów motoryzacyjnych jeszcze niedawno uważało, że konkurowanie z Chinami jest niemożliwe. Tymczasem niektórym europejskim markom udało się tego dokonać, przynajmniej jeśli chodzi o samochody ze spalinowymi i hybrydowymi napędami.

Polski rynek nowych aut zmieni się znacznie bardziej, kiedy elektryki zaczną być popularne

Dlaczego to się zmieniło? Czyżby marże były wyższe, niż się oficjalnie mówiło? A może firmy ze starego świata bardzo mocno zacisnęły pasa? Niewykluczone, że część z aut oferowanych po atrakcyjnych cenach to egzemplarze już zarejestrowane przez dilerów, które muszą sprzedać przed końcem 2025 roku ze względu na przepisy i również stąd biorą się ich atrakcyjne ceny. Nie wnikam i nie oceniam, ale cieszę się, że pojawienie się chińskich samochodów w Polsce miało taki wpływ na rynek nowych aut, niezależnie od powodów. Jedno jest pewne: chińskie firmy zostają u nas na stałe. Na razie kształtują autoportrety w umysłach Polaków, budują infrastruktury i podstawy do przyszłych udziałów w rynku. Za kilka lat, kiedy elektryki staną się w Polsce popularniejsze, tacy producenci wejdą do nas "na grubo", bo ich szefowie wiedzą, że nowoczesne rozwiązania technologiczne (przede wszystkim efektywne napędy elektryczne) są ich największymi atutami. Dopiero wtedy będzie się działo.