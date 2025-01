Jakie elektryki kupują Polacy? Mercedes dogania lidera

Popularność samochodów elektrycznych, wbrew nadziejom i przewidywaniom polityków, wcale nie rośnie — w zeszłym roku ich sprzedaż tak w Polsce jak i całej Europie spadła o ok. 3 proc. Paradoksalnie jednym z powodów, jakie doprowadziły do spadku zainteresowania wśród klientów, jest nadchodzący zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. W ten sposób kupujący dają poniekąd wyraz swojego sprzeciwu co do unijnej polityki, a jednocześnie wybierają pojazdy, które lepiej przystają do drogowych realiów.

W przypadku Polski w całym 2024 roku sprzedano łącznie jedynie 1739 elektryków. "Duży wpływ na (spadek sprzedaży - dop. red) miała kwestia związana z Moim Elektrykiem i usunięciem ścieżki leasingowej czy też bankowej, która odpowiadała za znaczny wzrost rejestracji" – stwierdza Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności cytowany przez tvnturbo.pl. Jakie pojazdy najchętniej wybierali Polacy?

Tesla nadal liderem, ale za to ze spadkiem sprzedaży. Mercedes na drugim miejscu

2024 rok ponownie należał do Tesli. Amerykańska marka przekazała w ręce klientów łącznie 392 egzemplarze. Odpowiada więc za łącznie 22,54 proc. elektromobilnego rynku. Mimo iż producent zachował pozycję lidera, musiał pogodzić się z 8,62 proc. spadkiem sprzedaży - 2023 roku udało mu się upłynnić 429 pojazdów.

Na brak klientów nie może narzekać też Mercedes. W porównaniu jednak do Tesli w jego przypadku 2024 rok przyniósł wzrost sprzedaży — zarejestrowano łącznie 278 elektryków z gwiazdą na masce, a więc o 23 proc. więcej niż w 2023 roku. Trzecie miejsce w sprzedażowym rankingu zajęło BMW z wynikiem 166 pojazdów (spadek o 7,26 proc.). Poza podium znalazło się Renault, jednak wnioskując po sprzedażowych rezultatach, ma ono największe powody do zadowolenia spośród wszystkich swoich konkurentów. Wzrost sprzedaży wyniósł bowiem zawrotne 171 proc.

Najpopularniejsze elektryki w Polsce. Tesla Model Y triumfatorem

W ujęciu modelowym najchętniej kupowanym przez Polaków pojazdem okazała się Tesla Model Y. Łącznie zarejestrowano 244 egzemplarze. Na drugim miejscu uplasowało się Renault Megane E-Tech z wynikiem 150 sztuk. Trzecie miejsce zajęła Tesla Model 3, która trafiła w ręce klientów w liczbie 145 szt. Na kolejno czwartym i piątym miejscu znalazły się Dacia Spring (99 zarejestrowanych szt.) oraz Mercedes EQA (95 egzemplarzy).