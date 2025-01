Elon Musk nie ma ostatnio zbyt dobrej wizerunkowej passy. Założyciel Tesli swoją pierwszą wpadkę zaliczył podczas inauguracji prezydenta Donalda Trumpa. Dziękując wyborcom za wsparcie, wykonał gest, w którym wiele osób upatruje faszystowski salut rzymski. Po chwili dodał - "Moje serce wędruje do was" - co poniekąd tłumaczy podejrzaną gestykulację. Teraz ponownie dolał oliwy do ognia, udzielając wsparcia prawicowej partii AfD.

Elon Musk posądzany o promowanie nazizmu. Udzielił wsparcia prawicowej partii

Podczas niedawnego wiecu Alternatywy dla Niemiec w Halle (kraj związkowy Saksonia-Anhalt), będącego zarazem oficjalną inauguracją kampanii partii, Musk, który brał zdalny udział w wydarzeniu, wspomniał, że Niemcy za bardzo koncentrują się na swojej przeszłości. "Dzieci nie powinny ponosić winy za grzechy swoich pradziadków i bardzo ważne jest, aby ludzie w Niemczech byli dumni z bycia Niemcami" - stwierdził miliarder. Jak dodał, AfD jest największą nadzieją dla Niemiec.

W opinii założyciela Tesli aktualny rząd Niemiec nie jest szczególnie zainteresowany "zdrowiem i dobrobytem narodu niemieckiego", a dodatkowo "agresywnie tłumi wolność opinii". Nawiązując do słów, które Donald Trump wypowiedział tuż po zamachu na jego życie, Musk stwierdził, że AfD musi "walczyć, walczyć, walczyć". Przede wszystkim partia powinna zabiegać o "więcej samostanowienia dla Niemiec i krajów w Europie, a mniej dla Brukseli".

Rzecz jasna, wypowiedź dotycząca przeszłości Niemiec rozjuszyła opinię publiczną, zwłaszcza osoby skupione wokół partii lewicowych. Większość krytykujących stwierdza, że Musk jest niczym kryptofaszysta, któremu coraz rzadziej udaje się ukrywać swoje prawdziwe poglądy. Słów krytyki nie szczędzą mu także politycy, w tym m.in. minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Minister sportu ostro o Musku. Zachęca do bojkotu Tesli

Polityk jawnie potępił Muska, zachęcając klientów do bojkotu samochodów oferowanych przez należącą do miliardera Teslę. "[...] może pan Musk ze swoimi miliardami nie czuje zagrożenia, ale każdy normalny człowiek mieszkający w centrum Europy, który przecież pamięta, co się stało osiemdziesiąt lat temu, nie może obojętnie patrzeć" - stwierdził Nitras.

"To jest hydra, która może się odrodzić. Szczególnie w takim dniu jak dzień wyzwolenia Auschwitz musimy o tym pamiętać i głośno dawać świadectwo prawdzie" - dodał polityk. "Żaden normalny Polak już nie powinien kupować Tesli. Trzeba odpowiadać na to poważnie i twardo, łącznie z czymś takim jak bojkot konsumencki" - skwitował minister.

Wątpliwe jednak, by polscy klienci zainteresowani nabyciem auta amerykańskiej marki nagle zrezygnowali z zakupu. Co ciekawe, to właśnie pojazdy Tesli są najchętniej wybieranymi elektrykami przez Polaków. W 2024 roku zarejestrowano w Polsce łącznie 392 nowe Tesle, co jednak stanowi spadek sprzedaży o ok. 8,6 proc. w porównaniu do 2023 roku, kiedy to zarejestrowano łącznie 429 egzemplarzy (dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar).