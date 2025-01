Upada, bo nie pomogli mu Chińczycy. Zaopatrywał wszystkie niemieckie koncerny motoryzacyjne

W europejskiej motoryzacji nie dzieje się zbyt dobrze. Producenci zaraz po pandemicznych trudnościach, zaczęli być dociskani do granic możliwości za pomocą regulacji mówiących o ograniczeniach emisyjnych. Stąd fala zamknięć zakładów, ale i plajt. Właśnie do długiej listy firm z problemami dopisała się kolejna. Spółka VOIT Automotive GmbH z Niemiec złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

Czemu producent części dla Mercedesa, BMW i Stellantis upadł?

VOIT Automotive GmbH był kluczowym producentem komponentów motoryzacyjnych. Specjalizował się w częściach służących do budowy układów chłodzenia, kierowania, hamulcowych i zawieszenia. A na tym nie koniec. Miał także imponującą listę klientów. Jego produkty odbierały takie marki, jak Mercedes, BMW, Jaguar, Land Rover, Porsche, Volkswagen czy koncern Stellantis.

Skoro firma produkuje niezbędne komponenty, a do tego ma tak szeroką listę klientów, czemu upadła? Podstawowym powodem są problemy finansowe, które zostały spowodowane pandemią COVID. Przedsiębiorstwo musiało przerwać produkcję, ale cały czas płaciło pracownikom. Gdy produkcję udało się wznowić, skala zamówień drastycznie spadła. Spirala zadłużenia zaczęła się zatem napędzać.

VOIT mieli kupić Chińczycy. Ostatecznie odeszli od "stołu"

O problemach finansowych VOIT Automotive GmbH mówiło się od dłuższego czasu. Ratunkiem dla niemieckiego przedsiębiorstwa mieli się stać Chińczycy. Chongqing Millison Technologies INC w kwietniu 2024 r. ogłosił chęć nabycia firmy. Mówiło się o kwocie na poziomie kilkudziesięciu mln euro. Ostatecznie azjatycki gigant wycofał się z tych planów pod koniec ubiegłego roku. Tym samym spółka znalazła się na ostatniej prostej do plajty.

Co w kontekście upadło stanie się z zakładem VOIT w Polsce?

VOIT Automotive GmbH zatrudnia w sumie 1600 osób. I co ważne, firma wcale nie jest egzotyczna z polskiego punktu widzenia. Ma bowiem swój oddział w naszym kraju. VOIT Polska to odlewnia produkująca precyzyjne odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium. Firma działa w Nowej Soli. Czy jej dalsza działalność również jest zagrożona? To zależy. W chwili obecnej przedsiębiorstwo idzie w kierunku restrukturyzacji. Zakłady produkcyjne będą działać normalnie. Firma zapewnia też, że pensje dla pracowników fabryk są zabezpieczone. Środków starczy do marca. Co będzie dalej? Tu już żadnej odpowiedzi nie ma. Trzeba poczekać i sprawdzić, w którym kierunku pójdą zmiany w przedsiębiorstwie.