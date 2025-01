Podwyżki opłat za egzamin na prawo jazdy przegłosowane, ale nie w całym kraju. Drożej w ulubionym WORD warszawiaków

Wysokość opłat za egzaminy na prawo jazdy wzrośnie w WORD w Łodzi i jego oddziałach w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. To wynik uchwały przegłosowanej przez radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. Wyższe opłaty dotkną też sporą rzeszę warszawiaków, mimo że stolica nie zdecydowała się jeszcze na zmianę cen. Jednak Skierniewice oprócz słynnej Łomży to często wybierany kierunek młodych ludzi ze Stolicy, z racji na mniejszy ruch i znacznie prostszy układ dróg, niż w Warszawie.

Ceny nie wzrosną do maksymalnych

Opłaty w łódzkim WORD nie zostaną podniesione do maksymalnego możliwego pułapu. Ceny będą niższe od najwyższych możliwych (od 2 zł do 3 zł w zależności od kategorii), jakie funkcjonują w ośrodkach WORD zlokalizowanych w innych województwach. Co ciekawe, na tle całego kraju podwyżki będą jednak relatywnie najwyższe w porównaniu z innymi województwami. To dlatego, że w 2023 roku wzrost opłat był niewielki, a w 2024 r. stawek za egzaminy w ogóle nie podniesiono, kiedy WORD-y w innych województwach wprowadzały podwyżki.

Nowe ceny za egzamin na prawo jazdy w woj. łódzkim:

teoretyczna część egzaminu - 55 zł (wzrost o 5 zł)

kategoria AM, T - 220 zł (wzrost o 50 zł)

kategoria B - 220 zł (wzrost o 40 zł)

kategoria B1, C1, D1 - 220 zł (wzrost o 35 zł)

kategoria A, A1, A2 - 220 zł (wzrost o 30 zł)

kategoria PT - 220 zł (wzrost o 58 zł)

kategoria B+E, C, D, B96 - 275 zł (wzrost o 50 zł)

kategoria C+E, C1+E, D+E, D1+E - 275 zł (wzrost o 28 zł)

Kiedy kandydaci na kierowców zaczną więcej płacić za egzaminy w Łódzkiem? Uchwała wejdzie w życie dwa tygodnie po opublikowaniu w Dziennikiem Urzędowym Województwa Łódzkiego. Może to się wydarzyć już w połowie lutego, choć bardziej prawdopodobny termin to początek marca.