Będzie zdecydowanie łatwiej dostać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu! Jest już projekt

Kodeks karny ściśle określa, w jakich przypadkach sąd może, ale również, kiedy obligatoryjnie musi zastosować zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Są jednak przypadki, gdy nie dość, że przepisy wymagają takiej sankcji, to ta musi być orzeczona dożywotnio. Sąd tylko w wyjątkowych sytuacjach może odstąpić od dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Dotyczy to przypadków, kiedy dochodzi do ponownego skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a także w sytuacji spowodowania wypadku, w którym ktoś zginął lub został ciężko ranny, w sytuacji, gdy sprawca był pijany, pod wpływem narkotyków lub uciekł z miejsca zdarzenia.

Łatwiej o dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakłada bardziej rygorystyczne podejście do kary nakładania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się konkretne założenia. Kierowcy skazani za niestosowanie się do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mają łatwiej otrzymywać dożywotni zakaz ich prowadzenia.

Nowe przepisy mają pomóc w zwalczaniu przestępstw drogowych, szczególnie tych stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu mechanicznego mimo orzeczonego przez Sąd zakazu. Zaostrzona ma zostać kara za jazdę w trakcie obowiązującego kierowcę zakazu prowadzenia. W przypadku ujawnienia takiego przestępstwa, osoba wciąż siadająca za kierownicę, za niestosowanie się do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów otrzymywać ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Mniej wyroków w zawieszeniu

Co więcej, projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakłada ograniczenie możliwości orzeczenia przez sąd warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Zaostrzone mają zostać również przepisy o przepadku pojazdów sprawców wypadków ze skutkiem śmiertelnym, rażąco naruszających przepisy ruchu drogowego, w tym wskutek wyścigu samochodowego.

Wyższe świadczenie pieniężne

W przypadku naruszenia orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, podniesiona ma zostać dolna granica świadczenia pieniężnego z 5 do 10 tys. zł, orzekanego obligatoryjnie za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów.

Projekt zakłada dodatkowo podwyższenie dolnej i górnej granicy kary pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku drogowego podczas uczestniczenia w nielegalnym wyścigu lub brawurowej jazdy, w którym inna osoba poniosła śmierć albo doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podobne zmiany proponowane są w przypadku dolnej i górnej granicy kary pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo ucieczki z miejsca zdarzenia.