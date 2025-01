Ustawią kolejne sidła na kierowców z Mazowsza. Zainstalują je tutaj

Odcinkowych pomiarów prędkości przybywa jak grzybów po deszczu. W planach CANARD do 2026 roku polskie drogi wzbogacą się o kolejne 128 urządzeń. W pierwszej kolejności jednak zainstalowanych zostanie 43 systemów, które obejmą blisko 400 km dróg ekspresowych oraz autostrad. Po ich uruchomieniu w naszym kraju funkcjonować będzie łącznie 114 OPP. Kilka z nich zasili trasy na Mazowszu, co oczywiście niepokoi kierowców. Gdzie powinni wypatrywać charakterystycznych niebieskich tablic i żółtych kamer?

Nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu

Zgodnie z planami CANARD w woj. mazowieckim zainstalowanych zostanie osiem nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Pierwszy z nich trafi na autostradę A2, a dokładnie na odcinek pomiędzy węzłem Mińsk Mazowiecki a węzłem Janów. Pozostałe będą polować na kierowców na drogach ekspresowych. Oto lista ich lokalizacji:

S2 węzeł Konotopa – węzeł Opacz;

S7 węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska;

S17 Garwolin Zachód – Garwolin Południe;

S7 węzeł Radom Północ – węzeł Wolanów;

S8 węzeł Zielonka – węzeł Wołomin (Nowy Janków);

S8 Nadarzyn – Nadarzyn;

S8 węzeł Opacz – węzeł Puchały.

Warto zaznaczyć, że jest to dopiero wstępna lista miejsc, w których zamontowane będą OPP. Przed ich montażem firma Sprint S.A. odpowiedzialna za dostarczenie instalację urządzeń, będzie musiała przeprowadzić odpowiednie oględziny. Jeżeli uzna, że w jakiejś lokalizacji nie będzie dało się umieścić systemu, trafi on na trasę z listy rezerwowej. Znalazły się na niej takie odcinki jak S8 Ostrów Mazowiecka – Ostrów Mazowiecka, S7 węzeł Grójec – węzeł Skurów, S7 węzeł Mława Południe – węzeł Strzegowo Północ, a także S2 węzeł Warszawa Wilanów – węzeł Lubelska.

Drogi szybkiego ruchu w woj. mazowieckim z nowymi OPP. Jak prezentują się szczegóły?

Zgodnie z umową zawartą między CANARD a wspomnianą wcześniej firmą Sprint S.A., na trasach szybkiego ruchu zainstalowanych zostanie łącznie 43 systemy unicamVELOCITY 4. Są to zestawy żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in. miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia pozwalają również na wykonanie wysokiej jakości zdjęcia także nocą. Taka dokumentacja będzie następnie przesyłana do systemu centralnego CANARD. Na jej podstawie wystawiane będą mandaty dla kierowców, którzy dopuścili się przekroczenia prędkości. Firma będzie miała maksymalnie 76 tygodni na dostawę i montaż urządzeń.

Mandaty za przekroczenie prędkości

Za przekroczenie prędkości grożą dotkliwe mandaty, zwłaszcza gdy mowa o poważnych wykroczeniach. Aktualny taryfikator prezentuje się następująco: