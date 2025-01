Aktualne stawki za wykonanie obowiązkowego badania technicznego wynoszą w przypadku samochodu osobowego dokładnie 98 zł, a gdy jest on dodatkowo wyposażony w instalację LPG, kwota ta wzrasta do 161 zł. Wspomniane ceny obowiązują już od 2004 roku i do tej pory nie zostały zaktualizowane, co rzecz jasna jest bardzo nie w smak przedstawicielom Stacji Kontroli Pojazdów. W końcu przez ostatnie 20 lat świat nie stał w miejscu - podrożała energia elektryczna, gaz, wzrosła płaca minimalna itd. W związku z tym diagności domagają się podwyżek. Jak się okazuje, rząd rzeczywiście przychyli się do ich postulatów, jednak wzrost cen nie będzie dla nich satysfakcjonujący.

Będą wyższe ceny badania technicznego. Kierowcy nie mają się czego bać

Jak poinformował portal RMF FM ,ceny obowiązkowych badań okresowych pojazdów pójdą w górę. Zgodnie z ustaleniami reportera Michała Dobrołowicza podwyżka opłat nie będzie jednak szczególnie dotkliwa dla kierowców. Tego też uniknąć chciało samo Ministerstwo Infrastruktury, które pracuje już nad nowymi przepisami. W połowie grudnia 2024 roku złożyło ono projekt ustawy wprowadzającej zmiany w systemie badań technicznych pojazdów.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pozytywny wpływ na ochronę środowiska przez "uszczelnienie" systemu badań technicznych i stworzenie spójnego nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych pojazdów. W efekcie wpłynie to na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych i tym samym m.in. wyeliminowane z ruchu drogowego zostaną pojazdy w złym stanie technicznym.

- przekazał resort w oficjalnej odpowiedzi udzielonej portalowi. Jednym z elementów znowelizowanych przepisów będzie podwyższenie opłat za obowiązkowy przegląd. Zamiast podwójnej, a nawet potrójnej podwyżki stawek, o której niekiedy wspominano w mediach, ceny podniosą się o maksymalnie ponad 20 proc.

Jak łatwo więc obliczyć, zamiast dotychczasowych 98 zł, kierowca stawiający się na Stacji Kontroli Pojazdów zapłaci za przegląd ok.120 zł. W przypadku aut z LPG stawka nie powinna więc przekroczyć 200 zł. Jednym z pomysłów, jakie resort infrastruktury chce wprowadzić w życie, będzie stała waloryzacja opłat, która ma odbywać się przynajmniej raz w roku. Wzrost opłat będzie zależał od współczynnika inflacji lub też wysokości płacy minimalnej.

Oczywiście jest to jedynie "robocza" wersja uaktualnionych stawek - dokładna kwota będzie jeszcze ustalana podczas dodatkowych międzyresortowych konsultacji. Pewnym jest jednak to, że nowe opłaty wejdą w życie jeszcze w tym roku.

Będą kary za spóźnienie się z przeglądem? Rząd chce zachęcić kierowców do odwiedzin w SKP

Jedną z innowacji wprowadzonych w ramach zmodyfikowanych przepisów mają być nowe rozwiązania, które finalnie będą zachęcać kierowców do szybkiego stawiania się na przeglądach. Resort chce uniknąć sytuacji, w których właściciele pojazdów zwlekaliby z wykonaniem badania do ostatniej chwili. Zdaniem ekspertów będzie to miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach i wyeliminowanie z ruchu pojazdów bez ważnych badań technicznych. Nie wiadomo jednak, o jakich narzędziach tutaj mowa. Znając ustawodawców, wprowadzone zostaną odpowiednie kary za brak przeglądu, które prawdopodobnie będą wzorowane na tych dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC. Aktualnie za brak ważnego badania technicznego grozi wyłącznie mandat w wysokości od 1500 do 5000 zł.