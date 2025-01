Internauci ją kochają. To najchętniej wyszukiwana marka na świecie

2024 rok przeszedł już do historii. Dla jednych okazał się pechowy, dla innych wręcz przeciwnie. O dobrym roku, a przynajmniej pod względem zainteresowania wśród użytkowników wyszukiwarki Google, może mówić pewien japoński gigant. Jak wynika z rankingu przygotowanego przez ceniony portal CompareTheMarket.com.au, marka ponownie okazała się najczęściej wyszukiwaną przez internautów.

Toyota znowu na topie. To już szósty raz

Co dla wielu jest oczywiste, Toyota jako największy producent samochodów na świecie (roczna globalna sprzedaż przekracza 10 mln szt.; marka obecna jest w ponad 170 krajach), niezmiennie przykuwa uwagę internautów. Okazuje się, że japoński gigant został liderem zestawienia po raz szósty w ostatnich siedmiu latach, a więc od początku prowadzenia rankingu w 2018 roku.

Dane uwzględniane w zestawieniu pochodzą z łącznie 155 państw. Podobnie jak w 2023 roku Toyota była najczęściej wyszukiwaną marką motoryzacyjną w aż 64 krajach. Na drugim miejscu rankingu uplasowała się Tesla – marka budziła największe zainteresowanie w 34 krajach. Ostatnie miejsce na podium zajęło BMW, które było najchętniej wyszukiwaną marką w 30 państwach.

Ranking popularności marek motoryzacyjnych wśród użytkowaników przeglądarki Google. Fot. comparethemarket.com.au

Toyota najczęściej wyszukiwaną marką przez internautów. Ceniona za niezawodność

Jak stwierdza CompareTheMarket.com.au, siłą Toyoty jest reputacja producenta niezawodnych samochodów, jak również szeroka gama modelowa. Rzecz jasna, ze względu na swoją trwałość i niskie koszty eksploatacji pojazdy cenione są zwłaszcza przez osoby pochodzące z Afryki, Azji, Ameryki Południowej oraz z Bliskiego Wschodu.

Auta marki regularnie osiągają wysokie noty w rankingach niezawodności takich jak Consumer Reports, a także nagrody w prestiżowych konkursach i plebiscytach, w tym oczywiście "The Best of Moto" organizowanym przez redakcję Moto.pl. W jego zeszłorocznej edycji samochody Toyoty zgarnęły statuetki w dwóch kategoriach specjalnych i jednej eksperckiej - mały samochód dla aktywnych (Toyota Yaris Cross), samochód legenda (Toyota Land Cruiser) i Design Moto (Toyota Land Cruiser First Edition).