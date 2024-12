Start dużej akcji policji. Wzmożone kontrole do 15 stycznia. Termin nie jest przypadkowy

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z firmą Neptis S.A. (operator komunikatora Yanosik), rozpoczęły akcję informacyjno-edukacyjną "Myśl Trzeźwo". Jej celem jest uświadamianie kierowcom zarówno skutków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, jakimi są ryzyko spowodowania wypadku drogowego bądź kolizji, jak i odpowiedzialności karnej za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pijany kierowca poważnie zagraża bezpieczeństwu

Każdy kierowca prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu jest potencjalnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli więc zmotoryzowany wsiada za kierownicę, musi myśleć o odpowiedzialności i konsekwencjach podejmowanych decyzji.

Alkohol w organizmie kierującego obniża koncentrację, spowalnia reakcję oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Tym samym uniemożliwia bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Dlatego pijanym osobom nie należy pozwalać na jazdę samochodem. Jeśli podejrzewamy, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, niezwłocznie poinformujmy o tym właściwe służby. Dzięki obywatelskiej postawie i stanowczej reakcji być może zapobiegniemy tragedii na drodze.

Warto także wiedzieć, że alkohol w organizmie pozostaje przez długi czas. Dlatego, aby się upewnić, że możemy wsiąść za kierownicę samochodu należy sprawdzić zawartości alkoholu w organizmie. Jeśli nie dysponuje się własnym urządzeniem mierzącym zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, takie badanie bezpłatnie można wykonać w jednostkach policji.

Duże prawdopodobieństwo kontroli

W 2023 roku policjanci przeprowadzili 13 827 843 badania kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Liczba ta świadczy o tym, że osoby prowadzące pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości nie mogą czuć się bezkarne. Prawdopodobieństwo ujawnienia takiego czynu przez policjantów jest bardzo duże, a konsekwencje są przykre.

Co grozi za jazdę po alkoholu

Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu, co w świetle prawa jest wykroczeniem (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości 5000 zł. W zależności od sytuacji, kierowcy odbierane jest prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych, osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie kierującego dochodzi do przestępstwa. Kierowca z automatu dostaje zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych na minimum 3 lata. Dodatkowo takiej osobie grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli kierowca będzie prowadził pomimo zakazu i zostanie złapany, grozi mu wtedy nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wysokość kary zależna jest dodatkowo od tego, czy podczas jazdy nie doszło do kolizji czy wypadku. Wyrok sądowy mówi też o karze finansowej na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5000 zł do 60 000 zł. Wobec kierowcy z zawartością 1,5 promila alkoholu w organizmie i więcej oraz w przypadku gdy kierujący będzie miał ponad 1 promil alkoholu i spowoduje wypadek, stosowana jest konfiskata pojazdu.