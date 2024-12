Objazd ronda w Otwocku budzi strach. "Właśnie dlatego boję się zrobić prawo jazdy!"

Otwocka tablica informacyjna to idealny materiał do internetowych memów. Jej zdjęcie pojawiło się na facebookowej grupie Dull Men's Club, która ma 1,6 mln członków. Post umieścił Polak, ale z niedowierzaniem komentują ludzie z całego świata. Obcokrajowcom trudno uwierzyć, że jest prawdziwy, ale Polacy kiwają ze zrozumieniem głowami.

Objazd ronda w Otwocku budzi strach. Obcokrajowcy nie wierzą, że tablica jest autentyczna

W Otwocku koło Warszawy trwa remont ważnego ronda. W związku z tym w tym byłym uzdrowisku trzeba było zamknąć dwie istotne ulice: Reymonta i Żeromskiego. W związku z tym drogowcy opracowali objazd, który prowadzi przez sześć innych rond. Skrzyżowania o ruchu okrężnym to bardzo dobre rozwiązanie na drogach o umiarkowanym natężeniu ruchu, ale można odnieść wrażenie, że tym razem projektanci chyba nieco przesadzili. Poza tym powszechnie wiadomo, że ronda budzą strach u wielu kierowców.

Niektórzy członkowie popularnej grupy Dull Men's Club komentują zdjęcie umieszczone w internecie następującymi słowami: "Właśnie dlatego boję się zrobić prawo jazdy", "to wszystko z powodu jednego zamkniętego ronda?". Łącznie jest prawie 550 komentarzy i oraz 7,5 tys. reakcji. Sądząc po liczbie uśmiechniętych buzi (3,3 tys.) i serduszek (ok. 500), post wywołał sporo radości. Odezwał się też mieszkający w Polsce Brytyjczyk, który stwierdził, że to nie ma znaczenia, bo w naszym kraju i tak nikt nie przestrzega przepisów ruchu drogowego. Trudno się z nim nie zgodzić.

Post o otwockim rondzie na grupie facebookowej Dull Men's Club fot. Dull Men's Club/Facebook

Na szczęście otwocka trasa w rzeczywistości nie wygląda tak, jak na tablicy informacyjnej

Na pocieszenie osób, które teraz boją się wybrać do Otwocka, warto dodać, że objazd ronda w rzeczywistości nie wygląda tak koszmarnie. Zamiast kilkuset metrów, trasa je Żółta tablica, została zaprojektowana dość nieudolnie i są na niej zaznaczone jedynie kluczowe miejsca. Tak naprawdę trasa jest znacznie dłuższa. Liczy ponad pięć kilometrów, a skrzyżowania o ruchu okrężnym są znacznie dalej od siebie.

Poza tym, choć objazd naprawdę tak wyglądał (sam nim jechałem kilka razy), wygląda na to, że ostatnio remont już się zakończył. Mapy Google prowadzą teraz bezpośrednio przez otwockie rondo, więc nawet jeśli ktoś gubił się na skomplikowanie wyglądającej trasie, pozostanie ona tylko koszmarnym wspomnieniem. Przypomni je kontrowersyjna tablica, której wieszczę długie życie w mediach społecznościowych. Będzie dowodem wielu absurdów, które wciąż można odnaleźć na krajowych drogach.