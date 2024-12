Miał podbić USA, a udało się cały świat. 35 lat temu promował go słynny klip z kieliszkami

Toyota mająca doświadczenie na rynku masowych modeli użytkowanych przez miliony ludzi na całym świecie, cztery dekady temu postanowiła wejść na kompletnie nieznane terytorium. Choć produkowała również duże i wygodne limuzyny, nie miała doświadczenia na międzynarodowym rynku luksusowych samochodów. Dlatego w 1983 roku prezydent koncernu Eiji Toyoda zlecił swoim współpracownikom stworzenie marki najlepszych na świecie samochodów. Cel udało się zrealizować, a nowa marka Lexus w rekordowo krótkim czasie nie tylko zdołała dogonić, lecz również prześcignąć niemieckich liderów branży. Początkowo jej celem był wyłącznie rynek amerykański. Niedługo później Japończycy zainteresowali swoją wizją luksusu cały świat.

To już 35 lat pierwszego samochodu Lexusa

Pierwszym modelem nowej japońskiej marki premium został Lexus LS 400. Limuzyna zadebiutowała w USA we wrześniu 1989 roku i z marszu podjęła największe i najtrudniejsze wyzwania. Proces budowy tego auta przed wprowadzeniem do produkcji trwał sześć lat. W tym czasie powstało 450 prototypów aut i 973 prototypy silników, nad którymi pracowało ponad 4000 ekspertów – w tym 1400 konstruktorów. Testowe egzemplarze pojazdu pokonały w sumie 4,4 mln km na torze testowym Shibetsu. Japońscy inżynierowie mieli prawdziwą obsesję na punkcie jakości debiutanckiego samochodu.

Słynna reklama z kieliszkami

Limuzynę napędzał 4-litrowy, wykonany w większości z aluminium silnik V8 o mocy 241 KM, którego działaniu nie towarzyszyły praktycznie żadne wibracje. Aby udowodnić niespotykaną kulturę jego pracy oraz poziom dopracowania samochodu, wyprodukowano legendarną już dziś, pierwszą 30-sekundową reklamę Lexusa, zatytułowaną "The Art of Balance". Tylne koła limuzyny spoczęły na rolkach hamowni, a całe auto zostało ustawione na pochylni, która równoważyła opadającą linię maski. Na masce ustawiono piramidę z kieliszków, a układ napędowy rozpędzono na hamowni do prędkości ponad 240 km/h. Szklana konstrukcja pozostała nienaruszona. Motor 4.0 V8 (1UZ-FE) został połączony z 4-stopniową automatyczną skrzynią biegów, a podwozie stanowiły podwójne trójkątne wahacze poprzeczne z przodu i z tyłu.

Szlachetny wygląd auta

Lexus LS nie mógł sobie pozwolić na ryzyko odrzucenia przez potencjalnych klientów. Stylistycznie nie mógł być zbyt radykalny lub zbyt nudny. Oznaczało to konieczność dopasowania stylu do znajomych, prostokątnych kształtów luksusowych modeli panujących na rynku, ale tylko do pewnego stopnia – by zarazem przełamać konwencje i zaskoczyć smukłością oraz aerodynamiką, która stanowiła klucz zarówno do oszczędności, jak i jakości prowadzenia. Ostateczny design zaakceptowano w maju 1987 roku.

Limuzyna lepsza od liderów branży

Niezwykła ambicja dla koncernu bez jakichkolwiek doświadczeń na międzynarodowym rynku aut luksusowych sprawiła, że Lexus LS 400 okazał się lepszy od liderów w branży. Pojazd był jak na swoje czasy samochodem wyjątkowym. Szybkim (prędkość maksymalna 250 km/h), a jednocześnie oszczędnym i niezrównanie komfortowym. Miał wzorcowe wytłumienie wnętrza i bardzo niski współczynnik oporu powietrza. Średnie zużycie paliwa wynosiło 10,5 l/100 km; współczynnik oporu aerodynamicznego 0,29, a poziom hałasu w kabinie nie był wyższy niż 58 dB podczas jazdy z prędkością 100 km/h. Pod każdym z tych względów miał być lepszy od swoich rywali (m.in. Mercedes-Benz Klasy S, BMW serii 7). Inżynierom Lexusa udało się to osiągnąć dosłownie w każdym detalu.

Lexus LS, Mercedes-Benz Klasy S, BMW serii 7 Fot. archiwum

Dzięki przywiązaniu do dbałości o najwyższą jakość japońscy inżynierowie odnieśli sukces w konstruowaniu debiutanckiego samochodu nowej marki. Projektując np. ozdobne elementy wykończenia wnętrza, pod uwagę wzięli aż 24 gatunki drewna. Auto miało niespotykany poziom seryjnego wyposażenia. LS otrzymał wszystko, co najlepsze: w pełni automatyczną, komputerowo sterowaną klimatyzację, elektrycznie regulowane fotele, elektrycznie regulowaną wysokość kotwiczenia pasów, podświetlane przedproże czy centralny zamek z pilotem. W roku 1990 taki poziom seryjnego wyposażenia był zupełnie niespotykany.

Lexus skupił się także na najwyższych standardach w obsłudze klienta. Chodziło o to, by wyprzedzać jego oczekiwania, zgodnie z duchem japońskiej gościnności Omotenashi. Taki właśnie był pierwszy Lexus LS 400. Wyprzedzał oczekiwania, na nowo definiując rynek luksusowych samochodów. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.