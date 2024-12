Zatrzymali skodę do rutynowej kontroli. To, co zastali w bagażniku, przeszło ich oczekiwania

Święta to dla większości służb czas wzmożonej pracy. Rzecz jasna wyjątkiem nie jest straż graniczna. Tym razem swoją skutecznością popisali się funkcjonariusze z Jeleniej Góry. Podczas przeprowadzania piątkowej (27.12) inspekcji pojazdów na autostradzie A4 natknęli się na niepozorną skodę octavię. Granatowe kombi nie wzbudzało szczególnych podejrzeń do momentu, w którym strażnicy nie przyjrzeli się zawartości bagażnika.

Kierowca Skody mocno namieszał. W bagażniku przewoził 200 kg kontrabandy

Za kierownicą skody siedział 32-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego, który jak się okazało, w bagażniku przewoził łącznie 200 kg suszu tytoniowego. Towar przewożony był w postaci sprasowanych kostek. Oczywiście nie nosił on żadnych oznaczeń akcyzy. Strażnicy nie mieli innego wyjścia jak tylko zatrzymać mężczyznę i zabezpieczyć nielegalny ładunek.

Przewożona kontrabanda - łącznie 200 kg suszu tytoniowego. Fot. straż graniczna

Wkrótce funkcjonariusze udali się także do należącego do zatrzymanego garażu. Tym razem niespecjalnie zaskoczył ich widok dodatkowej ilości tytoniowej krajanki. Oprócz niej znaleziono także specjalistyczną maszyny do cięcia tytoniu, która była używana do produkcji nielegalnych wyrobów. Jak poinformowała jeleniogórska straż graniczna, szacunkowa wartość zabezpieczonej kontrabandy wynosi aż 120 tys. zł. Zatrzymanemu 32-latkowi postawiono zarzut posiadania, przewożenia oraz produkcji nielegalnych wyrobów tytoniowych, za co grozi mu wysoka kara grzywny lub nawet kara pozbawienia wolności. Może on jednak liczyć na nieco łagodniejsze traktowanie — mężczyzna przyznał się do posiadania nielegalnego towaru.

Czy strażnik graniczny może bez ograniczeń sprawdzać przewożony przez nas bagaż?

Zgodnie z art. 11 ab. ust. 5 ustawy o Straży Granicznej, funkcjonariusz ma prawo żądania udostępnienia bagaży lub przewożonych ładunków, w tym otwarcia bagażnika oraz udostępnienia przestrzeni bagażowej w środkach komunikacji do przejrzenia, wyjęcia przewożonych bagaży lub ładunków oraz otwarcia i pokazania ich zawartości. W ust. 6 czytamy, że osoby posiadające bagaż lub przewożące ładunek, a także przedstawiciel przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego, są obowiązane udostępnić bagaż lub ładunek funkcjonariuszowi do przejrzenia lub sprawdzenia, w tym wykonać czynności, o których mowa w ust. 5.