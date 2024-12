To nie tylko "cykorłapka". Ten element w aucie ma zastosowanie, o którym wielu zapomina

Nasze samochody skrywają wiele tajemnic, które kierowcy odkrywają nawet po kilku latach użytkowania, albo i wcale. Jednym z ciekawszych elementów jest tzw. cykorłapka, czyli uchwyt przy podsufitce, będący integralną częścią praktycznie każdego pojazdu. Spełnia określoną funkcję, jednak okazuje się, że niektórzy wykorzystują go do innych celów, niż pierwotnie założono. O co dokładnie chodzi?

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Po co są uchwyty nad drzwiami w samochodzie? "Cykorłapka" służy na wiele sposobów

Uchwyt w górnej części przydaje się kierowcom do rozwiązania wielu prostych problemów. Mowa na przykład o wieszaniu ubrań (sukienek, koszul, garniturów, których nie chcielibyśmy pognieść), preparatów zapachowych, a nawet okularów.

Inni zaś wykorzystują go do łapania w "kryzysowych" sytuacjach podczas jazdy. Chodzi oczywiście o odruch podczas odczucia strachu na przykład przy mocnym hamowaniu. Stąd też nazwa "tchórzołapka" czy "cykorłapka", które początkowo mogą wydawać się zupełnie niezrozumiałe.

Po co są uchwyty nad drzwiami w samochodzie? Po co są uchwyty nad drzwiami w samochodzie? Fot. Adhi Syailendra / iStock

Do czego służy uchwyt w samochodzie? Cel miał być jeden

Okazuje się, że tak naprawdę popularny uchwyt miał służyć jako pomoc podczas wsiadania do samochodu, zwłaszcza dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. "Cykorłapka" pomoże ustabilizować wsiadanie do samochodu, jednocześnie nie obciążając kręgosłupa. Zapewne zauważyłeś, że w wielu modelach samochodu od strony kierowcy tego uchwytu po prostu nie ma. Wynika to z tego, że do wsiadania do pojazdu, pomocna może być sama kierownica, więc takie "podparcie" nie jest już dodatkowo potrzebne. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.