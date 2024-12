Będą deptać Volkswagenowi po piętach. Honda i Nissan ogłosili szczegóły wielkiej fuzji

Japońscy giganci motoryzacyjni Honda i Nissan ogłosili w poniedziałek 23 grudnia plany swojego połączenia. To historyczny krok, który może zmienić układ sił w globalnym przemyśle motoryzacyjnym - wróży Reuters. Nowa grupa, w skład której potencjalnie wejdzie także Mitsubishi Motors, będzie trzecią co do wielkości na świecie - wyprzedzą ją tylko Toyota i Volkswagen.

4 Fot. REUTERS/Kim Kyung-hoon Otwórz galerię Na Gazeta.pl