Stworzenie nowego samochodu ciężarowego rodzimej produkcji to nie tylko odpowiedź na światowe sankcje, ale także projekt pokazowy, który ma zaprzeczyć doniesieniom o coraz większym kryzysie tego kraju. To ma być kolejny krok w "budowie narodowego przemysłu", który ma podkreślać niezależność kraju oraz jego zdolność do samowystarczalności w trudnych warunkach międzynarodowej izolacji. W tle inicjatywy oczywiście znalazła się Rosja, określana przez afgańskie władze jako "sojusz z zaprzyjaźnionymi państwami".

REKLAMA

Zobacz wideo

Ciężarówki na krajowe potrzeby

Pierwszym produktem nowej firmy NDC (National Development Corporation) jest wywrotka w układzie 6×6, przeznaczona głównie do pracy w przemyśle budowlanym i wydobywczym. Wschodni eksperci szybko rozpoznali w niej radzieckiego Kamaza 45141 - modelu, który zasłynął swoją prostotą i wytrzymałością. Nowy afgański pojazd różni się od pierwowzoru przede wszystkim detalami wizualnymi, takimi jak zmieniony znaczek, nowoczesne panele nadwozia czy spojlery.

Pod maską wywrotki kryje się klasyczny silnik V8, produkowany od ponad 50 lat, znany ze swojej odporności na ekstremalne warunki. Ten sam typ jednostki napędowej wykorzystywano w pojazdach wojskowych i pancernych, co czyni go idealnym wyborem dla kraju, w którym infrastruktura drogowa często jest w opłakanym stanie. Silnik współpracuje z 10-biegową przekładnią manualną, co podkreśla prostotę i funkcjonalność konstrukcji.

Choć projekt jest daleki od nowoczesnych standardów technologicznych, jego głównym celem ma być niezawodność i dostępność dla lokalnego rynku. Afganistan, który zmaga się z poważnym kryzysem gospodarczym, potrzebuje pojazdów zdolnych do pracy w trudnych warunkach i nieobciążających zbytnio budżetu użytkowników.

Historyczne nawiązania najlepsze na najtrudniejsze warunki

Decyzja o wprowadzeniu do produkcji ciężarówek z rosyjskimi korzeniami ma również symboliczne znaczenie. W latach 1979–1989, podczas radzieckiej interwencji w Afganistanie, tysiące wojskowych Kamazów pojawiło się na afgańskich drogach, transportując zaopatrzenie dla armii ZSRR. Wiele z tych pojazdów, mimo upływu lat, nadal znajduje się w użyciu, co świadczy o ich wytrzymałości i prostocie konstrukcji.

Talibowie, korzystając z tych historycznych doświadczeń, chcą przywrócić znaczenie tego typu pojazdom, które przez dekady były symbolem praktyczności i niezawodności w regionie. Nowa marka ma również wzmacniać lokalną gospodarkę, stwarzając miejsca pracy i zmniejszając zależność od importu.

Nowa narodowa marka samochodowa, to głównie pokaz siła Talibów

Nie jest to pierwszy raz, gdy Islamski Emirat Afganistanu próbuje zaistnieć w światowym przemyśle motoryzacyjnym. Rok temu Talibowie zaprezentowali Mada-9, pierwszy w historii kraju supercar. Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie mediów – zarówno ze względu na swoje zaawansowane wizualnie nadwozie, inspirowane luksusowymi markami, jak i zaskakującą prostotę techniczną. Pod maską pojazdu znalazł się bowiem silnik Toyoty Corolli, znany ze swojej niezawodności, ale daleki od sportowych osiągów.

Mada-9 został stworzony przez firmę ENTOP przy wsparciu technicznego instytutu w Kabulu. Twórcy supercara podkreślali, że projekt ma symbolizować ambicje Afganistanu, który pragnie być postrzegany nie tylko przez pryzmat konfliktów i wojny. Talibowie promowali pojazd jako swego rodzaju "ambasadora" kraju, między innymi na międzynarodowych wystawach, takich jak Expo w Katarze.