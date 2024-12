Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG podczas świąt. Prognoza Reflex

Ceny paliw w kończącym się już tygodniu ponownie zanotowały korektę. Jak wynika z analizy rynkowych notowań z 19 grudnia przedstawionej przez firmę Reflex, w skali całego kraju benzyna potaniała średnio o 2 grosze i kosztuje 6,07 zł/l. Olej napędowy również zaliczył delikatną obniżkę. W przypadku "diesla" płaciliśmy średnio 6,16 zł/l, a więc o grosz mniej niż przed tygodniem. Na względnie stałym poziomie utrzymuje się cena LPG. Autogaz został wyceniony na 3,18 zł/l. W tym momencie warto wrócić pamięcią do zeszłorocznych świąt, kiedy to ceny wyraźnie się różniły. W ciągu roku bezołowiowa 95 potaniała o średnio 27 groszy, a olej napędowy o 34 grosze na litrze. Jedynie autogaz okazuje się tutaj wyjątkiem — aktualnie jest o 25 groszy niż przed rokiem. Co jednak czeka nas w przyszłym tygodniu?

Nowe ceny paliw od 23 grudnia. Malutki świąteczny prezent dla kierowców

Jak przekazują analitycy firmy Reflex, w nadchodzącym świątecznym tygodniu nie musimy się martwić o potencjalne podwyżki cen na stacjach. Mimo wzmożonego ruchu na drogach obecne na polskim rynku sieci nie będą żerowały na kierowcach. Co więcej, możliwe są dodatkowe niewielkie spadki cen. Oczywiście nie będą to różnice kolosalne, ale lepszy rydz niż nic.

Prognoza cen paliw od 23 do 29 grudnia:

Benzyna Pb98 - od 6,80 do 6,85 zł/l,

Benzyna Pb95 - od 6,07 do 6,12 zł/l,

Olej napędowy - od 6,16 do 6,20 zł/l,

LPG - od 3,18 do 3,23 zł/l.

Nadal stabilnie na rynku ropy. Bez większych zawirować podczas świąt

Jak donoszą eksperci firmy Reflex, aktualne notowania ropy oscylują przy kwocie 72,40 dolarów za baryłkę. Od kilku miesięcy dostrzec można więc stabilny kurs, który utrzymuje się między 70 a 76 USD/bbl (dolarów za baryłkę). Co się tyczy rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam, jest ona o prawie 10 dol tańsza - kosztuje aktualnie około 63 USD/bbl.

Rynkowi analitycy przekonują, że niedawne decyzje i projekcje makroekonomiczne amerykańskiej Rezerwy Federalnej nie wpłynęły szczególnie na rynek ropy naftowej, chociaż aktualne warunki (wzrost niepewności i oczekiwań inflacyjnych) z pewnością nie sprzyjają popytowi na "czarne złoto". Ciekawostką jest fakt, że w listopadzie eksport diesla i oleju opałowego z amerykańskiego regionu Zatoki Meksykańskiej (USGC) był najwyższy od przynajmniej pięciu lat. Ponad 9 mln bbl (ok.20%) trafiło do Europy Północno-Zachodniej i regionu Morza Śródziemnego.