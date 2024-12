Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, LPG i ON przed świętami. Prognoza Reflex

Pora na dobre wiadomości z rynku paliw. Ważne, że w tak gorącym przedświątecznym okresie nie ma szoku podczas wizyty na stacji paliw. W połowie grudnia tankowanie aż tak nie drenuje naszych kieszeni. Na dodatek ceny benzyny, oleju napędowego a nawet autogazu udało się nieco obniżyć. Oddala się także perspektywa sięgnięcia progu 7 zł za litr w przypadku najdroższej na rynku benzyny 98.

Średnie ceny paliw w połowie grudnia 2024 r. (dane biura Reflex)

Benzyna 95. 6,08 zł/l

Benzyna 98. 6,80 zł/l

Diesel. 6,16 zł/l

Autogaz. 3,17 zł/l

Wspomniane ceny to efekt niewielkiej korekty jaką odnotowano w ciągu tygodnia. To oznacza spadek średnio o 4 gr. na litrze popularnej benzyny i diesla. Ucieszyli się także miłośnicy autogazu. Choć tradycyjnie w okresie zimowym za LPG trzeba płacić więcej niż latem to ceny na pylonach obniżono o kilka groszy.

Co nas czeka w ostatnim tygodniu przed grudniowymi świętami Bożego Narodzenia? Analitycy biura Reflex szacują, że czeka nas stabilizacja. Na dodatek wciąż jest taniej niż rok temu. W grudniu 2023 r. płaciliśmy średnio o 4-5 proc. więcej za popularną benzynę 95 czy olej napędowy.

Prognozowane średnie ceny paliw w drugiej połowie grudnia 2024 r. (dane biura e-Petrol)

Benzyna 95. Prognozowane ceny: 5,96 - 6,08 zł/l

Diesel. Prognozowane ceny: 6,05 - 6,16 zł/l

Autogaz. Prognozowane ceny: 3,14 - 3,22 zł/l

Początek roku może (choć nie musi) przynieść niewielką zmianę w górę. W styczniu wchodzi w życie niewielka podwyżka (o nieco ponad 3 proc.) opłaty paliwowej co wynika z przepisów (ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym) i wskaźnika inflacji (tak samo było za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy podwyżka w 2023 r. sięgnęła 13,2 proc.). W praktyce to oznacza, że litr paliwa na stacji może wzrosnąć o ok. 1 grosz.