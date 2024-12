Nowa obwodnica przebiegać będzie przez gminy Kołaczyce i Jasło, jak również samo miasteczko. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 9,7 km. Ok. 6,7 km poprowadzone będzie nowym śladem, natomiast pozostałe 3,1 km po istniejącej DK73. Wybudowany zostanie także łącznik w kierunku Jasła o długości niespełna 400 m. Początek inwestycji zlokalizowany jest na istniejącej drodze krajowej nr 73, zaś koniec obwodnicy na drodze krajowej nr 28 za Jasłem w kierunku Nowego Sącza.

Nowa obwodnica w Podkarpackim. DK73 zmieni się nie do poznania

Jak informuje GDDKiA obwodnica Jasła to jedna z inwestycji, które zmieni przebieg i wygląd DK73 aż do Pilzna. Kolejne to obwodnice Brzostku i Kołaczyc, a także Pilzna. "Wraz z przygotowywaną przebudową istniejącego odcinka DK73 pomiędzy Pilznem a Brzostkiem, inwestycje te spowodują, że kierowcy zyskają finalnie ok. 35 km wygodnej i bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem. Pozwoli to nie tylko wyprowadzić ruch, jaki koncentruje się w tych miastach, ale przede wszystkim poprawić przepustowość i bezpieczeństwo na całym ciągu DK73" - tłumaczą drogowcy.

Jest to istotne, ponieważ wspomniana droga krajowa należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ-południe. Droga ta ma też charakter strategiczny - jest częścią szlaku prowadzącego do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. "Na terenie województwa podkarpackiego stanowi ważny szlak od autostrady A4 poprzez Pilzno, Brzostek i Jasło. Umożliwia też dojazd do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku (poprzez DK28, a następnie DK84) oraz przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku (poprzez DK28 i DK19)" - dodaje GDDKiA.

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy. Znamy potencjalnego zwycięzcę

GDDKiA zakończyła zbieranie ofert, jakie wpłynęły w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy. "Kwota, jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie realizacji tego zadania, wynosi 352 209 791,92 zł" - informuje dyrekcja. Chęć realizacji inwestycji zgłosiło łącznie 10 firm:

Intercor - 324 178 274,32 zł,

Mirbud - 341 984 584,02 zł,

PORR - 379 373 820,00 zł,

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy i Mosty Łódź - 385 454 432,39 zł,

NDI i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle - 388 602 594,02 zł,

Budimex - 393 993 227,31 zł,

Aldesa - 423 728 320,73 zł,

Strabag - 424 749 672,79 zł,

Polaqua - 463 993 869,24 zł,

Duna Polska - 482 624 208,00 zł.

Jak widać jedynie dwa przedsiębiorstwa — Intercor i Mirbud — spełniają wymagania dot. ceny, które jest również podstawowym kryterium w ocenie złożonych ofert (60 proc.). Pozostałe to możliwość przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.) oraz przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.).

Kiedy pojedziemy nową trasą? Zgodnie z zamierzeniami drogowców, prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 56 miesięcy od daty podpisania umowy (bez okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca). "Planujemy, że podpisanie umowy nastąpi w drugim kwartale 2025 r., a zakończenie prac w drugiej połowie 2029 roku" - przekazuje GDDKiA.