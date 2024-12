Nowy odcinek drogi ekspresowej S19 w budowie. Dużo zmieni się na obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla nowego odcinka drogi ekspresowej S19. W ramach inwestycji powstanie ok. 13,7 km drogi ekspresowej wytyczonej od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, która obecnie (poza dwoma węzłami), jest drogą jednojezdniową. W związku z kolejnego odcinka ekspresówki trasa zyska drugą jezdnię na odcinku 6,2 km. Co więcej, przebudowane zostaną też łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ oraz Międzyrzec Podlaski Południe. Dzięki temu istniejąca obwodnica miasta zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej.

W ramach inwestycji zaprojektowanych zostało także sześć obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt i wiadukt nad linią kolejową. Wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y Halasy i Tuliłów), drogi dojazdowe i lokalne. Z kolei węzeł Łukowisko, łączący ten odcinek trasy Via Carpatia z autostradą A2, powstaje już w ramach realizacji autostrady.

Nowy odcinek trasy S19. Fot. GDDKiA

Kiedy pojedziemy nowym odcinkiem S19?

Wykonawca deklaruje, że mimo zimowej przerwy (od 16 grudnia do 15 marca), po przekazaniu placu budowy od razu przystąpi do robót przygotowawczych. Oczywiście wiele będzie zależało od tego, czy dopisze pogoda. "Pierwsze prace polegać będą m.in. na rozbiórce elementów istniejącej infrastruktury drogowej, wycince drzew oraz przebudowie infrastruktury podziemnej. Po zakończeniu przerwy zimowej w pierwszej kolejności zaplanowane są roboty ziemne m.in. zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie wykopów oraz nasypów, wzmocnienie podłoża gruntowego, wykonanie dróg technologicznych, a także wykonywanie pierwszych fundamentów obiektów inżynierskich" - tłumaczą przedstawiciele GDDKiA.

Inwestycję za ponad 391 mln zł realizuje wfirma Strabag. Kiedy możemy oczekiwać przekazania nowej trasy kierowcom? Musimy się uzbroić w cierpliwość. Kolejnym odcinkiem międzynarodowego szlaku Via Carpatia budowanym w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych powinniśmy pojechać w pierwszej połowie 2027 roku.

S19 to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Polska ekspresówka będzie mierzyła 580 km!

Gotowa ekspresówka S19 będzie miała imponującą długość ponad 580 km. Prowadzić będzie od Kuźnicy na granicy z Białorusią przez trzy województwa - podlaskie, lubelskie i podkarpackie - do Barwinka na granicy ze Słowacją. Jak zostało to już wspomniane, trasa na odcinku od Białegostoku do granicy ze Słowacją będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, czyli korytarza transportowego łączącego wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej jej północną i południową część. Obecnie kierowcy mają już do dyspozycji 187 km ekspresowej S19, w większości na odcinku pomiędzy Lublinem i Rzeszowem. W realizacji jest aż 25 odcinków tej trasy o łącznej długości 342 km, w tym 15 odcinków o łącznej długości blisko 200 km jest w budowie.