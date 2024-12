Zamkną dwa pasy, żeby... ograniczyć korki. Dziwny pomysł Gdańska

Władze Gdańska wprowadzają nowe rozwiązania mające na celu zmniejszenie korków w centrum miasta podczas przedświątecznego szczytu zakupowego. Przez dwa najbliższe weekendy (14-15 oraz 21-22 grudnia) węzeł drogowy przy Forum Gdańsk zostanie częściowo zamknięty dla ruchu samochodowego. Zmiany obejmą dwa kluczowe pasy ruchu, a zarządzaniem sytuacją na miejscu zajmą się policja oraz straż miejska. Decyzja ta jest elementem szerszej strategii mającej na celu poprawę płynności ruchu w Gdańsku. O sprawie informuje serwis Trójmiasto.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo

Co zmieni się na drogach przed świętami?

Wyłączenie dwóch pasów ruchu dotyczyć będzie:

jednego z pasów do skrętu w lewo z al. Armii Krajowej w ul. 3-go Maja (w relacji od strony dzielnicy Chełm w kierunku ul. 3-go Maja),

pasa do skrętu w prawo na ul. 3-go Maja w relacji od węzła Groddecka w stronę ul. Hucisko.

Zmiany te mają na celu ograniczenie zatorów tworzących się w okolicach parkingu Forum Gdańsk, który w grudniowe weekendy szybko się przepełnia. Według urzędników czekający na wolne miejsca kierowcy często blokują pasy ruchu, co powoduje gigantyczne korki w całym Śródmieściu. Sytuacja ta ma również negatywny wpływ na transport publiczny, opóźniając autobusy oraz tramwaje.

Komunikacja miejska jako sposób na uniknięcie korków

Władze miasta apelują do mieszkańców i turystów, by w najbliższe weekendy wybierali transport publiczny zamiast samochodów. Z myślą o wzmożonym ruchu pasażerskim na najbardziej oblegane linie tramwajowe, takie jak 2 i 12, skierowano najbardziej pojemne tramwaje. „Planując wizytę na Jarmarku Bożonarodzeniowym, warto rozważyć podróż komunikacją miejską. To pozwoli uniknąć stresu związanego z korkami i problemami z parkowaniem" – mówi Paulina Chełmińska z biura prasowego Urzędu Miejskiego.

Dodatkowo władze miasta przypominają o możliwości skorzystania z Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), które zatrzymują się w pobliżu Jarmarku. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla osób podróżujących spoza centrum Gdańska.

Zwężenie, ale też patrole i policjanci w białych rękawiczkach

Miasto zapowiada również kontynuację działań podjętych w ubiegły weekend, kiedy to na newralgicznych skrzyżowaniach pojawiły się patrole policji i straży miejskiej. Ich zadaniem jest nadzorowanie ruchu oraz reagowanie na sytuacje kryzysowe. Wprowadzone zostały także zmiany w sygnalizacji świetlnej, które mają pomóc w rozładowaniu korków.

Świąteczny ruch i handlowe niedziele

W najbliższe dwa weekendy, które obejmują niedziele handlowe (15 i 22 grudnia), można spodziewać się wzmożonego ruchu w okolicach galerii handlowych. Jak co roku, grudniowe zakupy przyciągają tłumy mieszkańców Trójmiasta, co dodatkowo komplikuje sytuację na drogach.

"Zamknięcie części pasów ruchu to krok, który ma poprawić sytuację nie tylko dla kierowców, ale również dla pasażerów komunikacji miejskiej, którzy w korkach tracą czas i możliwość punktualnego dotarcia do celu" - dodaje Chełmińska.

Zachęta do zmiany nawyków

Miasto podkreśla, że korzystanie z transportu publicznego ma wiele zalet, szczególnie w okresie przedświątecznym. Warto również rozważyć pozostawienie samochodu w domach, aby zmniejszyć obciążenie centrum miasta. Pełen harmonogram zmian oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie Urzędu Miejskiego i w serwisie Trójmiasto.pl.