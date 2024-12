Za ten drobiazg w aucie grozi bardzo wysoki mandat. Ryzyko rośnie zimą

Podczas zimowych przejazdów do rangi świętości urastają trzy rzeczy. Pierwszą jest stan opon i ich przygotowanie do sezonu. Drugą widoczność. Trzecią oświetlenie pojazdu. To właśnie na ostatniej z kwestii skupimy się w tym materiale.

98 proc. kierowców doświadcza oślepienia. To wyjątkowo groźne

Czemu światła są tak ważne zimą? Bo oświetlają drogę kierowcy. Drogę w czasie porze roku, która przez większą część dnia jest spowita w ciemności. Poza tym reflektory sprawiają, że auto jest widoczne dla innych użytkowników drogi. Niestety czasami aż za bardzo widoczne. Wiecie o tym, że aż 98 proc. kierowców doświadcza oślepiania przez inne samochody? Statystyki są tragiczne, a samo oślepienie może się nawet stać przyczyną wypadku.

Na tym jednak nie koniec, bo aż 40 proc. kierujących skarży się, że światła w ich samochodzie świecą za słabo. Prowadzący niewiele jednak z tym robią... To wszystko sprawia, że jak informuje Instytut Transportu Samochodowego, aż 4 na 10 najczęstszych przyczyn negatywnych wyników przeglądów technicznych wynika właśnie z oświetlenia pojazdu.

Kierowcy decydują się też na nielegalne modyfikacje oświetlenia

Lista zaniedbań jest oczywiście dużo dłuższa, niż ta przedstawiona powyżej. Bo warto pamiętać o tym np., że polscy kierowcy lubią być też domowymi tunerami. Potrafią montować w pojazdach:

retrofity, czyli LED-owe zamienniki dla żarówek halogenowych. Taka modyfikacja jest dopuszczona, ale po warunkiem zdobycia homologacji dla rozwiązania. Szczegóły w materiale zamieszczonym poniżej. W pozostałych przypadkach pojazd nie powinien zostać dopuszczony do ruchu.

zamienniki ksenonowe. To przypadek podobny jak powyżej. Z tą jednak różnicą, że ich nie da się zalegalizować w Polsce. Nie da się bowiem tu dopracować geometrii jak i parametrów fotometrycznych. Światła takie mogą silnie oślepiać innych użytkowników drogi.

Zimą wzmożone kontrole oświetlenia. Mandaty do 3000 zł

Zimą przy drogach nie brakuje jednak motywatorów do dbania o światła. Noszą oni niebieskie mundury i odblaskowe kamizelki. Mowa oczywiście o policjantach. Ci widząc auto oślepiające innych, ze zbyt słabo świecącym oświetleniem lub przepaloną żarówką, mają pełne prawo podjąć interwencję. Zatrzymają taki pojazd do kontroli drogowej. I ta nie skończy się dobrze dla kierowcy. Bo ten powinien się liczyć z wizją:

mandatu opiewającego na kwotę nawet 3000 zł. Taką możliwość daje kwalifikacja czynu z tytułu art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń.

utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu, a w skrajnym przypadku wycofania samochodu z ruchu. Nie pojedzie dalej na kołach.

konieczności wykonania naprawy i przeprowadzenia badania technicznego. Dopiero pozytywny wynik wizyty w SKP pozwoli na odzyskanie dowodu rejestracyjnego.

Mandat za złe oświetlenie jest możliwy także w przypadku zmatowiałych czy popękanych kloszy, wody, która dostała się za obudowę reflektora czy żarówki w złym kolorze. Choć na tym potencjalne konsekwencje się nie kończą. Kierujący może również otrzymać mandat np. za jazdę na światłach dziennych po zmroku. Ten wyniesie 300 zł i zostanie uzupełniony 6. punktami karnymi.