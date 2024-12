W szóstej edycji niezależnego konkursu Car of the Year Polska oceniano ponad 40 aut, z których 5 przeszło do finału. Do tego etapu nominowane zostały samochody: Audi A5, Dacia Duster, Renault Rafale, Volkswagen Passat, Volvo EX30. Z topowej piątki w dniu 3 grudnia wyłoniony został zwycięzca. Wyboru dokonało 21 jurorów, zajmujących się m.in. testowaniem samochodów, reprezentujących różne polskie redakcje.

252 punkty rozłożone na pięć samochodów

Po ostatnich testach pojazdów przeprowadzonych na Torze Modlin, zgodnie z regulaminem konkursu odbyło się głosowanie jurorów. Każdy z jurorów dysponował pulą 12 punktów. Maksymalna nota jaka mogła zostać przyznana jednemu pojazdowi to 6 punktów, a na pierwszym miejscu wskazany mógł zostać tylko jeden samochód. Pula 12 punktów musiała zostać rozłożona na minimum trzy auta. W finałowej rozgrywce samochody musiały więc otrzymać punkty od 0 do 6, a suma not przyznanych wszystkim pojazdom musiała wynosić równo 12. W przypadku ewentualnego remisu decydująca byłaby liczba przyznanych pierwszych miejsc.

Głosowanie jurorów w konkursie Car of the Year Polska 2025 Fot. Rafał Mądry

Dacia Duster z tytułem Car of the Year Polska 2025

Triumf w konkursie Car of the Year Polska 2025 odniosła Dacia Duster nowej generacji. Model uzyskał przeważającą liczbę punktów. Crossover rumuńskiej marki zdobył 69 pkt (został wskazany jako najlepszy przez 8 jurorów). Drugie miejsce na podium zajęło Audi A5 uzyskując 55 pkt, a trzecie przypadło Renault Rafale z wynikiem 52 pkt. Czwarte miejsce zajęło elektryczne Volvo EX30 otrzymując 40 pkt, a piąte Volkswagen Passat z 36 punktami.

Dacia Duster trzeciej generacji to pragmatyczny, uniwersalny, wyżej zawieszony nad ziemią samochód osobowy. Do wyboru są cztery poziomy wyposażenia i kilka układów napędowych. Atrakcyjne ceny zachęcają do przyjrzenia się autu bliżej, tym bardziej, że już w podstawie montowany jest silnik dwupaliwowy 1.0 Eco-G 100, zasilany benzyną oraz gazem LPG, łączony z 6-biegową skrzynią manualną. Mocniejszy silnik 1.2 TCe 130 to jednostka zelektryfikowana (układ Mild Hybrid 48 V), która występuje do wyboru z napędem na przednią oś lub na cztery koła. Topowy napęd stanowi układ 1.6 Hybrid 140 łączony z automatyczną skrzynią biegów.

Nowe samochody kwalifikowane do konkursu

Lista kandydatów do tytułu Car of the Year Polska powstaje automatycznie wraz z debiutem nowych samochodów osobowych na polskim rynku. Na początku czerwca jury publikuje wstępną listę kandydatów, a w październiku ostateczną. W listopadzie pierwsze głosowanie wyłania finałową piątkę, spośród której w grudniu wybierany jest zwycięzca.