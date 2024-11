Nie jest tak źle. Tylko jeden rodzaj paliwa zbliża się do granicy 7 zł za litr. To benzyna 98, która nie cieszy się tak dużą popularnością. Oczywiście to uśredniona stawka, więc w niektórych miejscach kraju (szczególnie przy autostradach i drogach ekspresowych można zatankować w cenie powyżej 7 zł. A co z pozostałymi paliwami?

Okazuje się, że wreszcie pojawiły się dobre wiadomości. Według analityków Reflex podwyżki powinny wyhamować. A to oznacza średnie stawki za benzynę i diesla na poziomie z początku września 2024 r. W przypadku autogazu podobne ceny odnotowano w lutym 2023 r.

Średnie ceny paliw na koniec listopada 2024 r. (dane biura Reflex)

Benzyna 95. 6,14 zł/l

Benzyna 98. 6,89 zł/l

Diesel. 6,23 zł/l

Autogaz. 3,20 zł/l

Analitycy wieszczą poprawę sytuacji na początku grudnia. To konsekwencja m.in. umocnienia złotego wobec dolara amerykańskiej. Ceny benzyny powinny utrzymać się na obecnym poziomie (lub nieznacznie obniżyć). Nieco gorzej jest w przypadku tankujących olej napędowy. Według prognozy biura Reflex diesel może jeszcze nieznacznie wzrosnąć na niektórych stacjach. Na podwyżki muszą się także przygotować użytkownicy samochodów z instalacjami gazowymi. Tradycyjnie w okresie zimowym autogaz staje się droższy niż latem.

Prognozowane średnie ceny paliw na początek grudnia 2024 r. (dane biura Reflex)

Benzyna 95. Prognozowane ceny: 6,11 - 6,16 zł/l

Benzyna 98. Prognozowane ceny: 6,85 - 6,90 zł/l

Diesel. Prognozowane ceny: 6,21 - 6,26 zł/l

Autogaz. Prognozowane ceny: 3,20 - 3,25 zł/l

Na rynku hurtowym paliwo już tanieje. W Orlenie pod koniec listopada odnotowano spadki od 44 zł netto za 1000 l benzyny 95 (4650 zł) po 49 zł netto za 1000 l oleju napędowego (4902 zł). W Aramco benzyna staniała zaś o 48 zł netto (4945 zł za 1000 l) a diesel o 52 zł netto (4897 zł za 1000 l).