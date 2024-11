Ruszyły prace na miejscu przyszłej fabryki Izery. Dlaczego akurat teraz?

Jaworznicki Obszar Gospodarczy nie jest szeroko znany w Polsce. Teraz to może się zmienić. Bo jak informuje serwis Jaw.pl, "od połowy listopada zaobserwować można wzmożony ruch ekip budowlanych na tym terenie". Na razie jednak przygotowywana jest infrastruktura podziemna.

Przygotowują przyłącza i uzbrajają działkę pod fabrykę Izery

W chwili obecnej Jaworznicki Obszar Gospodarczy został objęty pracami ziemnymi. Te mają prosty cel. Chodzi o budowę sieci wodociągowej oraz gazowej. Poprowadzenie tych dwóch instalacji stanowi punkt wyjścia dla realizacji inwestycji w rejonie. A jedną z kluczowych jest budowa fabryki polskich samochodów elektrycznych marki Izera. I co ciekawe, prace ziemne są prowadzone właśnie w pobliżu działki należącej do Electromobility Poland, czyli właściciela znaku Izery.

Izera wysyła sygnał do inwestorów. Uwierzą w projekt?

Przygotowanie pola do działania dla inwestorów jest kluczowe. Warto jednak zadać w tym punkcie inne pytanie. Jaki jest właściwy cel tych prac budowlanych? I jest ono o tyle zasadnicze, że dalsze losy Izery jeszcze nie są pewne. Nie do końca wiadomo czy marce uda się wdrożyć platformę Geely. Nie wiadomo też czy Geely ostatecznie zdecyduje się zainwestować w budowę montowni w Jaworznie. A za kulisami mówiło się nawet o porzuceniu projektu.

Można zatem domniemywać, że cel tych działań jest innych. Mają pokazać, że projekt nie został zamknięty. Temat budowy polskiego samochodu elektrycznego cały czas jest otwarty i brany pod uwagę. To z kolei oznacza, że EMP wysyła pozytywny komunikat do potencjalnych inwestorów. Czy będzie to Geely, czy inna firma? Tak czy tak działania te pomogą uwierzyć zainteresowanym w projekt i zachęcą do wyłożenia pieniędzy na jego wdrożenie.

Projekt Izery trwa już 7 lat. Pewne nadal jest... nic

Technika wysyłania delikatnych sygnałów do rynku może być ważna. Może też wreszcie stanowić punkt przełomowy w historii tego projektu. Tym bardziej że Izera nie ma łatwej historii. Projekt narodził się w 2017 r. Od tego czasu minęło długie 7 lat, a my jedyne co widzieliśmy, to wizualizacja nadwozia. Powiedzieć zatem, że polski samochód elektryczny rodzi się w bólach, to jak powiedzieć nic. Tylko że może to będą tylko złe dobrego początki? Pozostaje taka nadzieja.