Fotoradary ponownie trafią w ręce straży miejskiej? Ministerstwo odpowiada na pismo Lewicy

Mimo iż od kilku lat poziom bezpieczeństwa na polskich drogach stale się podnosi, w tym roku doszło do niepokojącego odwrócenia się trendu. Liczba wypadków w pierwszym kwartale tego roku wzrosła o 10 proc. względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wzrosła również liczba ofiar śmiertelnych. Nie trzeba było długo czekać, aż sprawą zainteresowali się politycy. Jeszcze we wrześniu do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji wpłynęła specjalna interpelacja, pod którą podpisało się siedmioro parlamentarzystów, głównie posłanki Lewicy.

Poselska interpelacja w sprawie stosowania fotoradarów przez straż miejską

W interpelacji ujęto, że od czasu zmiany przepisów ustawy z 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, której wprowadzenie poskutkowało odebraniem strażom gminnym możliwości korzystania z fotoradarów, samorządy mają utrudnioną możliwość podejmowania działań, które mogłyby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Autorzy dokumentu wskazują, że w miejscach, w których strażnicy najczęściej korzystali z fotoradarów, prędkość przekraczało 73 proc. kierowców (zgodnie z danymi Instytutu Transportu Samochodowego). W związku z powyższym parlamentarzyści poprosili ministerstwo o oficjalne stanowisko w sprawie możliwości "przywrócenia (choć pod określonymi warunkami) prawa do wykonywania kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń rejestrujących" przez lokalne służby. Po dwóch miesiącach oczekiwania resort ustosunkował się do petycji.

Odpowiedź ministerstwa jest jasna. Na ten moment nic się nie zmieni

Do dokumentu odniósł się sekretarz stanu w ministerstwie Infrastruktury, Stanisław Bukowiec. Jak zaznaczył, w ocenie resortu "nie ma potrzeby angażowania straży gminnych (miejskich) do zadań z zakresu kontroli drogowej przy użyciu urządzeń rejestrujących prędkość". Bukowiec stwierdził, że taka decyzja podyktowana jest faktem m.in. rosnącej liczby odcinkowych pomiarów prędkości instalowanych na polskich drogach. Co więcej, nie brakuje dobrze wykwalifikowanych pod względem obsługi fotoradarów służb. Polityk dodał jednak, że ministerstwo nie wyklucza, że dojdzie do wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących poszerzenia uprawnień straży gminnych w Polsce.