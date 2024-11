Kierowcy ze Śląska czekali na to przez lata. Rusza budowa drugiej części ważnej obwodnicy

Realizacja obwodnicy Poręby i Zawiercia rozpoczęła się jeszcze w marcu 2008 roku. Wtedy też podpisano umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla nowej trasy. Po wielu latach inwestycja w końcu staje się rzeczywistością. Właśnie podpisano umowę na budowę drugiego fragmentu. Wykonawcą 7,5 -kilometrowego odcinka za ponad 234 mln zł jest firma Polaqua z Piaseczna.

Obwodnica Poręby i Zawiercia. Ruszyła budowa drugiej części

Trasa swój początek będzie miała na budowanym w ramach pierwszego etapu obwodnicy węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które powstanie w ramach budowanej sąsiedniej obwodnicy Kroczyc. Nowa, dwujezdniowa trasa będzie odznaczała się najwyższą klasą techniczną (główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, chodniki oraz drogi rowerowe. To nie wszystko.

"Zamówienie obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu. W ramach zadania przebudujemy wszelką infrastrukturę kolidującą z inwestycją – istniejące drogi, urządzenia i sieci nadziemne i podziemne" - dodają przedstawiciele GDDKiA.

Warto zaznaczyć, że druga część obwodnicy Poręby i Zawiercia to także kolejny element nowego przebiegu DK78 między Siewierzem a Szczekocinami, który obejmuje blisko 50 km. Nowy przebieg wspominanej drogi krajowej ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca, co też poskutkuje poprawą bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenia przepustowości połączeń z A1, DK11 i w przyszłości S11.

Obwodnica Poręby i Zawiercia. Co dzieje się na budowie pierwszego odcinka?

Jak informuje GDDKiA, prace na pierwszym odcinku obwodnicy, którego budowa rozpoczęła się w 2022 roku, powoli zmierzają ku końcowi. Wykonawca jest bliski dokończenia robót ziemnych, wykonywania podbudów z kruszyw mineralnych oraz kolejnych warstw z mieszanek asfaltowych. Kontynuowane są także roboty na mostach i wiaduktach - ustroje nośne zostały wykonane już na wszystkich obiektach. Wykonanie obwodnicy Poręby i Zawiercia wynosi aktualnie ponad 80 proc. Kiedy możemy spodziewać się oddania całej trasy do użytku, a więc ukończenia drugiego fragmentu trasy? Drogowcy zakładają, że gotowa obwodnica zostanie oddana do w marcu 2028 roku.