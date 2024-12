Używanie kierunkowskazów dla wielu osób wydaje się niezmiernie łatwe i oczywiste. Nawet ronda nie zawsze stanowią problem. Okazuje się jednak, że są sytuacje, w których mogą się nadziać nawet najbardziej doświadczeni kierowcy. Kiedy używać kierunkowskazów? Są momenty, gdy sytuacja zaczyna spędzać sen z powiek i wymyka się spod kontroli.

Prawidłowe używanie kierunkowskazów. Kiedy są niezbędne?

Według obecnie obowiązujących przepisów każdy kierowca na polskich drogach ma obowiązek sygnalizowania zamiaru skrętu lub zmiany pasa ruchu. Winien do tego użyć właśnie kierunkowskazów.

kierunkowskaz Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Wyborcza.pl

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

- można przeczytać w Art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W powyżej przytoczonych słowach nie ma wzmianki o wyjątkach, dlatego nawet jeśli musisz zmienić kierunek jazdy, stosując się jednocześnie do znaków na drodze, to i tak trzeba to zasygnalizować.

Ile punktów karnych za brak kierunkowskazu? Lepiej uważaj, bo może zaboleć

Jeśli świadomie lub nieświadomie nie zasygnalizujesz planowanego manewru na drodze, a także z jakiegoś względu zrobisz to nieprawidłowo, będziesz tworzyć utrudnienia. W niektórych sytuacjach może być to nawet przyczyną wypadku. Okazuje się, że zachowanie obarczone jest ryzykiem otrzymania mandatu w wysokości 200 złotych oraz dwóch punktów karnych. Z konsekwencji wciąż nie zdają sobie sprawy wszyscy kierowcy, a szkoda. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.