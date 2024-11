Znana obwodnica w wielkopolskim przerodzi się w dwujezdniową ekspresówkę

"Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni dla obwodnicy Wyrzyska w ciągu S10. Podpisanie umowy planujemy na drugi kwartał 2025 roku" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Co wiemy na temat inwestycji?

REKLAMA

Zobacz wideo

Obwodnica Wyrzysk w końcu przemieni się w drogę ekspresową

W ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy ma zostać opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczącej budowy drugiej jezdni obwodnicy Wyrzysk. "Zakładamy, że jej procedowanie zajmie siedem miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca" - informują drogowcy.

Wykonawca zrealizuje zadanie w formule Projektuj i buduj. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu wszelkich potrzebnych zgód budowa powinna rozpocząć się w pierwszej połowie 2027 roku. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają dopiero w połowie 2029 roku.

Pozostałe odcinki S10 w woj. wielkopolskim

Aktualnie drogowcy czekają na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla 31-kilometrowego odcinka S10 Piła Wschód – Wyrzysk. Co więcej, 3 lipca bieżącego roku podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę fragmentu od końca obwodnicy Wałcza (Witankowo) do węzła Piła Północ. Inwestycję o długości 13 km realizuje firma Budimex, a wartość umowy to ponad 721 mln zł. Obecnie trwają prace projektowe. Zgodnie z planem budowa ma mieć swój początek pod koniec 2025 roku. Kiedy trasa zostanie oddana do użytku? W tym przypadku również musimy uzbroić się w cierpliwość — fragment zostanie otwarty w drugim kwartale 2028 roku.