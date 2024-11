Nowe okazje z Urzędu Skarbowego. Można okazyjnie kupić Porsche, Harleya i Polarisa

Tegoroczna jesień przynosi do Będzina coś więcej niż opadające liście. Urząd Skarbowy przygotował aukcję, która swoją różnorodnością i skalą zachwyci niejednego fana motoryzacji i nie tylko. Wśród wystawionych przedmiotów znajdują się perełki motoryzacyjne, takie jak Porsche 718 Boxster GTS - dwumiejscowy roadster, który od razu przyciąga wzrok swoim intensywnym, czerwonym lakierem i sportowym charakterem. Towarzyszy mu równie spektakularny Harley-Davidson FXDR 114, pojazd znany z muskularnego wyglądu i niepowtarzalnej dynamiki. Ofertę uzupełnia quad Polaris Ranger 1000 - maszyna dla prawdziwych entuzjastów terenowych wyzwań, a także nieruchomość o wyjątkowym potencjale inwestycyjnym, położona w sercu Czeladzi.

REKLAMA

Zobacz wideo

Skarb na czterech kołach

Główną gwiazdą licytacji jest bez wątpienia Porsche 718 Boxster GTS, model doskonale znany miłośnikom szybkich samochodów. Ten klasyczny roadster ze składanym dachem napędza silnik boxer o pojemności 4 litrów i mocy aż 400 KM. Samochód pochodzi z 2020 roku, a jego dotychczasowy przebieg wynosi jedynie 70 tys. km. Auto wyceniono na 404 tys. zł, ale dla osób chcących wziąć udział w licytacji jest dobra wiadomość - cena wywoławcza wynosi 303 tys. zł, czyli o ponad 100 tys. zł mniej. Warto wspomnieć, że dodatkowe wyposażenie tego pojazdu – warte niemal 78 tys. zł - obejmuje m.in. trójwarstwowy czerwony lakier z efektem optycznym. Termin składania ofert upływa 27 listopada.

Muskularny jednoślad dla fanów adrenaliny

Drugą propozycją, która budzi emocje, jest Harley-Davidson FXDR 114 z 2019 roku. To jednoślad o wyjątkowej mocy i designie - jego muskularna sylwetka i dynamiczna linia sprawiają, że jest nie tylko pojazdem, ale też prawdziwym symbolem wolności i stylu życia. Motocykl wyposażony w silnik o pojemności 1,8 litra zyskał miano jednego z najbardziej emocjonujących modeli w ofercie legendarnej marki. Harley wyceniono na 100 tys. zł, a cena wywoławcza wynosi 75 tys. zł. Osoby zainteresowane zakupem mogą składać swoje oferty do 20 listopada.

Terenowy gigant dla miłośników natury

Nieco mniej oczywistą, ale równie interesującą pozycją w ofercie jest quad Polaris Ranger 1000 z 2022 roku. Pojazd ten, zaklasyfikowany jako ciągnik rolniczy, jest przystosowany do pracy w najtrudniejszych warunkach terenowych. Napęd na cztery koła, solidna konstrukcja i możliwość holowania przyczepy o masie do 1 tony sprawiają, że quad jest idealnym wyborem zarówno dla rolników, jak i myśliwych. Waga pojazdu wynosi 724 kg, a trzyosobowa kabina zapewnia komfort użytkowania. Quad wyceniono na 104 tys. zł, z ceną wywoławczą 78 tys. zł. Podobnie jak w przypadku Harleya, oferty można składać do 20 listopada.

Nieruchomość w sercu Czeladzi

Ofertę zamyka prawdziwa gratka dla inwestorów - nieruchomość położona przy ul. Modrzejowskiej 21 w Czeladzi. To działka o powierzchni 1,5 tys. m2, na której znajdują się budynki o charakterze biurowo-warsztatowo-handlowym, z częścią mieszkalną. Nieruchomość usytuowana jest w pobliżu Starego Miasta i przystanku tramwajowego, co czyni ją idealnym miejscem na różnorodne inwestycje. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza przeznaczenie gruntu zarówno na zabudowę mieszkaniową, jak i usługową, co daje szerokie możliwości adaptacji. Wycena tej nieruchomości wynosi 1,64 mln zł, ale cena wywoławcza została ustalona na 1,06 mln zł. Termin licytacji to 5 grudnia.