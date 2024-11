Kamery posłużą GDDKiA do badań i planowania przyszłych inwestycji. "To część Generalnego Pomiaru Ruchu, który pozwoli nam lepiej zrozumieć, co i jak porusza się po naszych drogach" – tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Setki punktów w całej Polsce

W 2025 roku GDDKiA przeprowadzi wielkie badanie natężenia ruchu na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych. W całym kraju wyznaczonych zostanie mnóstwo punktów pomiarowych, w których zainstalowane zostaną kamery rejestrujące ruch. Samo województwo opolskie będzie miało ich aż 104!

To ambitne przedsięwzięcie pozwoli podzielić drogi na charakterystyczne odcinki i dokładnie zbadać, ile i jakie pojazdy się nimi poruszają. Co ważne, badanie ominie odcinki dróg krajowych przebiegających przez miasta na prawach powiatu.

Co będą rejestrować kamery przy drogach?

Kamery uchwycą wszystko - od samochodów osobowych i ciężarówek, przez motocykle i autobusy, aż po rowery czy hulajnogi elektryczne. Dane będą zbierane w dziewięciu konkretnych terminach w 2025 roku, a także całodobowo przez automatyczne liczniki. Analiza obejmie takie parametry jak:

średni dobowy ruch w typowe dni robocze (wtorek, środa, czwartek);

średni dobowy ruch letni (lipiec, sierpień);

średni ruch dzienny (od 6:00 do 18:00);

średni ruch wieczorny (od 18:00 do 22:00);

średni ruch nocny (od 22:00 do 6:00);

rodzaje pojazdów;

kierunki ruchu.

To już 100 lat badań ruchu drogowego

Generalny Pomiar Ruchu to projekt z długą tradycją. Pierwszy taki pomiar przeprowadzono w Polsce w 1926 roku, kiedy dróżnicy ręcznie zapisywali dane o przejeżdżających pojazdach. Dziś, sto lat później, zadanie przejęły nowoczesne kamery i algorytmy.

GDDKiA podkreśla, że wyniki badania będą niezwykle przydatne dla planowania rozwoju infrastruktury drogowej i dostosowywania jej do potrzeb użytkowników. Efekty tych działań poznamy w 2026 roku, w symboliczną rocznicę pierwszego badania ruchu na drogach w Polsce.