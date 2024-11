Tradycyjne samochody osobowe nie są przeznaczone do przewozu ładunków. Przede wszystkim mają zapewnić komfort podróżującym, a bagażnik jest dodatkiem, w którym można przewieźć najpotrzebniejsze rzeczy: narzędzia, zakupy, walizkę albo wózek dla dziecka. Nie oznacza to jednak, że właściciele pojazdów nie próbują przewozić większych gabarytów. Często skutkuje to jazdą z otwartym bagażnikiem, bo dana rzecz nie zmieściła się na długość w aucie.

Czy można jechać z otwartym bagażnikiem? Przepisy jasno to określają

Kierowcy nierzadko przewożą w samochodach osobowych telewizory, lodówki, meble, a przed świętami choinki. Nie chcą wynajmować auta dostawczego ani przyczepy, więc próbują przetransportować większe gabaryty na własną rękę. Widząc pojazd z otwartym bagażnikiem, z którego wystaje jakiś przedmiot, każdy z nas zastanawia się, czy to legalne.

Zaskoczę cię, ale tak. Polskie przepisy nie zabraniają jazdy z otwartym bagażnikiem. Trzeba jednak zadbać o prawidłowe zabezpieczenie: ładunek nie może przesuwać się w pojeździe, zagrażać kierowcy ani pasażerom, np. w trakcie gwałtownego hamowania.

Czy można jechać z otwartym bagażnikiem? Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Jazda z otwartym bagażnikiem musi być bezpieczna. Jakie są wymogi?

Wytyczne odnośnie przewozu ładunków można znaleźć w art. 61 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mówi on m.in. o dopuszczalnej szerokości auta z ładunkiem. Gdy przedmiot wystaje z szyb bocznych, maksymalna szerokość samochodu nie może przekroczyć 2,55 m. Jeśli szerokość pojazdu wynosi właśnie 2,55 m, to wtedy maksymalna szerokość z ładunkiem musi wynosić 3 m. Przedmiot powinien wystawać maksymalnie 23 cm z każdej strony. Nie może zasłaniać lamp ani tablic rejestracyjnych. W przypadku gabarytu wystającego z tyłu trzeba oznaczyć go białymi oraz czerwonymi pasami, ewentualnie czerwoną chorągiewką o minimalnych wymiarach 50x50 cm. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.