Porsche 911 polskiej gwiazdy znowu jest na sprzedaż. "Nikt nie miał takiego koloru"

Maryla Rodowicz jest wielbicielką aut marki Porsche. To wiadomo od lat. I choć teraz z uwagi na problemy z biodrem zrezygnowała z niskich coupe, posiadane przez nią wcześniej pojazdy krążą po rynku wtórnym. Dobrym przykładem jest 911 Carrera S w kolorze rubinowym pochodzący z 2009 r. Auto zostało sprowadzone z Niemiec na zamówienie ówczesnego męża Maryli – Andrzeja Dużyńskiego. Jak twierdziła sama artystka, "nikt w Polsce nie ma porsche takiego samego koloru".

Czemu Porsche było rubinowe, a nie czerwone? Tu ciekawostka. Bo czerwieni nie było wtedy w ofercie modelu 996. Maryla zdecydowała się zatem na barwę, która okazała się maksymalnie do niej zbliżona.

911-tki nie sprzedaje Maryla. Ona pozbyła się auta 9 lat temu

Plejada.pl informuje o tym, że model generacji 996 sprzedaje sama Maryla. Jak wskazują redaktorzy Interii, to jednak nie jest prawdą. Auto od dawna nie należało do artystki. Bo ta otrzymała je od męża na 20. rocznicę ślubu, ale pozbyła się go i zamieniła na nowy model już w 2015 r. Ciekawa historia jest dopiero pierwszym z kluczowych punktów w dowodzie tego modelu. Warto też zwrócić na niski przebieg. Auto od 2009 r. pokonało tylko nieco ponad 93 000 km. To oznacza, że przejeżdża średnio 6200 km rocznie.

Porsche 911 996 Carrera S, które niegdyś należało do Maryli Rodowicz, jest napędzane silnikiem typu boxer o pojemności 3.8 litra. Oferuje 385 koni mechanicznych, które trafiają na koła za pośrednictwem 7-biegowej, dwusprzęgłowej przekładni PDK. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 4,3 sek. Oferuje również kierowcy sportowy układ wydechowy Porsche Sport Exhaust. Ile trzeba zapłacić za to auto? Jego cena to 349 tys. zł. To więcej, niż kosztują modele z tego roku. Ten jest jednak wyjątkowy.

Madonna PRL-u od zawsze lubiła Porsche. Pierwsze kupiła w latach 70.

Porsche wystawione właśnie na sprzedaż było pierwszym modelem tej marki znajdującym się w posiadaniu Maryli Rodowicz. Pierwszym autem ze Stuttgartu, który eksploatowała Madonna PRL-u, stało się Volks-Porsche. Tak właśnie był nazywany model 914. Skąd nazwa? Bo auto zostało opracowane razem z Volkswagenem. Maryla kupiła używany egzemplarz w kolorze zielonym w latach 70. w Berlinie Zachodnim. Akurat koncertowała w tym kraju.