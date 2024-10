Po co mu kolce na kołach i dwie karty do tachografu? Inspektorzy też byli ciekawi

Funkcjonariusze BALM, czyli niemieckiej inspekcji transportowej, spokojnie patrolowali autostradę. Jak donosi serwis 40 Ton, podczas jazdy ich oczom ukazał się DAF XF Euro 6. Na pierwszy rzut oka biała ciężarówka wyglądała standardowo. No może poza jednym szczegółem. Na deklach felg miała przyczepione... długie chromowane kolce.

Odholowanie ciężarówki za kolce na felgach to był początek

Kierowcy ciężarówek są znani z ozdabiania swoich pojazdów. Tu jednak dodatki były wyjątkowo efektowne, a w dodatku nie wyglądały bezpiecznie dla innych użytkowników ruchu. Niemieccy inspektorzy zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Postanowili bliżej przyjrzeć się modyfikacji i postanowili spytać kierowcę o jej cel. Podczas kontroli okazało się, że kolce mają blisko 9 cm długości. Wiemy to, bo niemieccy funkcjonariusze je zmierzyli. To oznacza, że takie elementy wystają poza obrys pojazdu, więc są nielegalne. Poza tym ich obecność sprawia, że pojazd nie spełnia warunków technicznych i stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Funkcjonariusze podjęli zatem decyzję o jego odholowaniu na parking depozytowy.

Kierowca z pewnością dostał mandat za taką nielegalną modyfikację dekli kół. Niestety to, że zwrócił uwagę inspektorów, było dopiero początkiem jego problemów. Funkcjonariusze po ocenie kolców przeszli do klasycznej kontroli drogowej. Ta wykazała, że kierowca używał aż dwóch kart do tachografów.

Po co mu kolce na kołach i dwie karty do tachografu? Policja też była ciekawa Fot. Bundesamt für Logistik und Mobilität

Dwie karty do tachografów. Karę dostanie i kierowca, i przewoźnik

Wykrycie dwóch kart sprawiło, że niemieccy funkcjonariusze postanowili przyjrzeć się czasowi pracy tego kierującego. Dzięki temu wykazali np. moment, w którym na dwóch kartach jechał 33 godz. bez wymaganego odpoczynku dobowego. Manipulacja wskazaniami tachografu jest jeszcze bardziej nielegalna od efektownych kolców na felgach. Dlatego inspektorzy BALM na tej podstawie wszczęli kolejne postępowanie. Odebrali kierowcy karty i przekazali je do urzędu, który wydaje takie dokumenty. Kierujący natomiast musiał zrezygnować z dalszej jazdy ciężarówką. Tą i każdą inną, przynajmniej na pewien czas.

Postępowanie wyjaśniające z pewnością nie zakończy się pozytywnie dla kierowcy białego DAF-a. Dostanie karę. Ale nie tylko on. Na grzywnę powinien liczyć także przewoźnik. Jeżeli chodzi o samą ciężarówkę, ta będzie mogła odjechać z policyjnego parkingu bezpośrednio po zdemontowaniu niebezpiecznych kolców z dekli felg. Wcześniej nie ruszy się nawet o metr.