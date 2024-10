Kierowca Porsche na widok policji wykręcił stary numer. Teraz odpowie przed sądem

Policjanci opisali w komunikacie prasowym pewną interwencję, jaką przeprowadzili w Piasecznie. Mundurowi zwrócili uwagę na charakterystyczny żółty samochód sportowy niemieckiej marki. W Porsche znajdowały się dwie osoby, które swoim zachowaniem przyczyniły się do decyzji o skontrolowaniu pojazdu.

Kierowca zamienił się miejscem z pasażerką

Okazało się, że 27-latek prowadzący 2-osobowe auto postanowił zamienić się miejscami z pasażerką, co dostrzegli czujni funkcjonariusze. Mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego zrobił to, ponieważ nie miał uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. Sądził, że przesiadając się z pasażerką przechytrzy policjantów, ale plan ten się nie powiódł. Mundurowi w swojej relacji nie sprecyzowali, czy do zamiany miejsc doszło podczas prowadzenia pojazdu, czy na parkingu. Nie ma też jasności, czy zmotoryzowany wcześniej utracił prawo jazdy, czy nigdy go nie posiadał.

Mężczyznę czeka rozprawa sądowa

Jak zrelacjonowali policjanci, 27-latek nie miał nic na swoją obronę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie otrzymał mandatu karnego. Czeka go teraz sądowa rozprawa, na której sąd orzeknie o wysokości kary.

Przypominamy, że za prowadzenie pojazdu silnikowego po drogach publicznych bez stosownych uprawnień do kierowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi nie mniej niż 1500 złotych grzywny oraz obligatoryjnie nakładany jest zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy. Jeśli taka osoba znów zdecyduje się wsiąść za kierownicę i zostanie złapana, wówczas popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.