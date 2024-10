Trasa tramwajowa do Wilanowa jest już prawie gotowa. Trwają ostatnie testy

Trasa tramwajowa na Wilanów to oczko w głowie warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego. Połączy centrum stolicy z dynamicznie rozwijającym się Wilanowem. Jedna z największych inwestycji związana z transportem publicznym w ostatnich latach miała swój początek w 2021 roku. Po latach oczekiwania podróżni w końcu będą mogli z niej skorzystać.

REKLAMA

Zobacz wideo

Trasa tramwajowa do Wilanowa

Nowa trasa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulicy Puławskiej i Goworka. Tramwaje zjeżdżają w dół warszawskiej skarpy ulicami Goworka i Spacerową – ten odcinek jest już oddany do ruchu, tramwaje linii 11 jadą tędy do ulicy Gagarina i nią do przystanku Sielce przy Czerniakowskiej. Jak informują przedstawiciele spółki Tramwaje Warszawskie, nowe połączenie cieszy się dużą popularnością - w ciągu dnia roboczego z odcinka trasy "jedenastki" na ulicach Gagarina, Spacerowej i Goworka korzysta ok. 7 tys. osób.

W kierunku Miasteczka Wilanów składy od skrzyżowania ulic Belwederskiej, Spacerowej i J. Gagarina pojadą prosto ulicami Belwederską, Jana III Sobieskiego i aleją Rzeczypospolitej do przystanku końcowego o nazwie Miasteczko Wilanów u zbiegu alei Rzeczypospolitej i ulicy Branickiego. W drodze do Wilanowa tramwaj zatrzyma się na 12 nowych przystankach. Przewidziany czas przejazdu po zakończeniu całej inwestycji będzie krótszy niż dla autobusowej linii przyspieszonej dzięki sterowaniu sygnalizacja świetlną i zastosowanym priorytetom na skrzyżowaniach.

Tramwaj do Wilanowa. Nowe linie

Połączenia na trasie do Wilanowa będą oparte o trzy linie tramwajowe – 14, 16 i 19, które łącznie zapewnią częstotliwość kursowania co 2 minuty w godzinach szczytu, co 3 minuty poza godzinami szczytu i co 4 minuty w weekendy. Te trzy linie zastąpią również linie autobusowe łączące Śródmieście z Dolnym Mokotowem i Wilanowem – 501, 519 i 522.

Wprowadzanie nowych tras będzie rozłożone w czasie. Z chwilą otwarcia trasy na tory wyjadą tramwaje linii 14 i 16, a przestaną jeździć 35. W kolejnym etapie zakończy się kursowanie autobusów linii 522 oraz 519 na trasie skróconej, między Śródmieściem i Wilanowem. Zasadnicze zmiany zostaną wprowadzone po kilkunastu dniach od uruchomienia tramwajów. Nadal będą się toczyły prace przy odtwarzaniu i budowie ulic, co także będzie miało wpływ na bieżący układ komunikacyjny i niektóre autobusy pojadą trasami objazdowymi. "Dziewiętnastka" pojawi się na przystankach po otwarciu odcinka trasy do pętli Stegny.

Przebieg tras nowych linii ilustrują poniższe grafiki.

Linia 14

Fot. Tramwaje Warszawskie

Linia 16

Fot. Tramwaje Warszawskie

Linia 19

Fot. Tramwaje Warszawskie

Nowa trasa tramwajowa do Wilanowa. Trwają ostatnie testy.

Jeszcze na początku tego roku rozpoczęły się pierwsze testy techniczne nowej linii. Dotyczyły one systemów trakcyjnych, sygnalizacji itd. Od zeszłego tygodnia testowana jest nowa infrastruktura, która jest wspólna dla tramwajów i autobusów - ruch pojazdów komunikacji będzie przebiegał po wspólnym pasie. Cała trasa zostanie oddana do użytku prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni.