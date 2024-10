Do CPK nie dojedziesz bez przesiadki. Z wygodnego dojazdu nici?

Centralny Port Komunikacyjny. Bez przesadki w Warszawie ani rusz

Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna" mieszkańcy takich miast jak Kraków czy też Katowice prawdopodobnie nie będą mieli bezpośredniego połączenia kolejowego z CPK. Lotnisko, które ma powstać na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki, nie będzie miała bowiem odpowiedniego węzła do obsługi podróżnych.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Stowarzyszenie Tak dla CPK zarzuca spółce Centralny Port Komunikacyjny i rządowi, że przy planowanym lotnisku w Baranowie szykują niewygodne rozwiązania komunikacyjne. Maciej Wilk, szef tej organizacji oraz były wiceprezes LOT, wytyka, że w konsultowanym Horyzontalnym Rozkładzie Jazdy na 2035 r. nie zaplanowano bezpośrednich połączeń kolejowych do portu z południa Polski - z Krakowa, Katowic czy Rzeszowa" - czytamy w artykule DGP. Jak wynika z aktualnych planów, podróżni będą musieli dojeżdżać do Warszawy, a dopiero potem do CPK.

Budowa CPK. Mniejszy węzeł kolejowy

Redakcja DGP dodaje, że poprzedni zarząd spółki CPK przewidywał, że większość pociągów kursujących z południa w kierunku Warszawy będzie przejeżdżała pod lotniskiem. "Umożliwiałby to układ węzła kolejowego w rejonie portu. Centralna Magistrala Kolejowa miała być powiązana z CPK dzięki dwóm kilkunastokilometrowym łącznicom kolejowym, które pozwalałyby dojeżdżać do podziemnej stacji pod lotniskiem z dwóch stron" - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Takie połączenie umożliwiałoby kontynuowanie jazdy także w innych kierunkach, a więc np. Poznania czy Gdańska.

Teraz jednak plany uległy zmianie. Węzeł nie będzie tak imponujący, jak poprzednio planowano. "Niedawno spółka CPK zleciła projektowanie tylko jego części. Powstać ma przede wszystkim dokumentacja odcinków torów, które będą fragmentem linii Warszawa-Łódź, a także łącznika z istniejącą linią Warszawa-Poznań" - stwierdza redakcja DGP.

Do spraw odniósł się wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Stwierdził, że wkrótce zlecone zostanie zaprojektowanie specjalnego łącznika z Centralną Magistralą Kolejową. Prawdopodobnie powstanie on w tym samym czasie co nowa linia Warszawa-Łódź, która ma być ukończona w 2032 roku. "[...] według Malepszaka łącznikiem będą mogły kursować wybrane pociągi z Krakowa czy z Katowic do Warszawy, jednak na stacji pod CPK będą musiały zmieniać kierunek jazdy" - dodaje DGP.