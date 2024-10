Policja wzięła się za "neapolitański przekręt". Koniec skuterów z tablicami z Krosna i Rzeszowa na włoskich ulicach?

Neapolitański przekręt ma dość prostą zasadę. Chodzi o to, że Włosi wyrejestrowują pojazdy w swoim kraju i rejestrują je w Polsce. Rejestrują je u nas, ale oczywiście cały czas użytkują wyłącznie w rejonie Neapolu. Czasami wręcz skutery czy auta "nie widzą" Polski na oczy. Nad Wisłę trafiają wyłącznie dokumenty pojazdów i są składane w lokalnych wydziałach komunikacji.

Włosi zatrzymali paczkę z polskimi tablicami rejestracyjnymi

Jaka jest idea neapolitańskiego przekrętu? Chodzi o obniżenie opłat eksploatacyjnych. Właściciele np. skuterów nie muszą w ten sposób opłacać lokalnego ubezpieczenia, które jest dość drogie. Płacą w zamian polskie OC. O procederze mówi się od miesięcy. Teraz policja wreszcie zaczęła na niego reagować. Jak donosi agencja prasowa Ansa, "w sobotę Gwardia Finansowa znalazła w neapolitańskim centrum logistycznym włoskiej poczty przesyłkę z Polski z tablicami rejestracyjnymi i dokumentami pojazdów".

Gwardia Finansowa przejęła w ten sposób 20 kompletów polskich tablic rejestracyjnych. Jak donosi PAP, przesyłka była z kolei adresowana do lokalnej agencji, świadczącej m.in. takie usługi, jak rejestracja samochodów i motocykli. Namierzenie przesyłki oznacza poważne problemy dla właściciela agencji i osób, na które wystawione zostały polskie dowody rejestracyjne. Miejscowa prokuratura wszczęła bowiem śledztwo w sprawie oszustwa.

Nawet 35 tys. polski tablic w Neapolu. Włosi obchodzą przepisy

Akcja włoskiej Gwardii Finansowej jest kluczowa. Odkrywa jednak dopiero wierzchołek góry lodowej. Bo problem z rejestracją włoskich pojazdów w Polsce jest naprawdę ogromny. Jak donosi PAP, w okolicach Neapolu polskie tablice rejestracyjne ma już ponad 35 tys. samochodów i skuterów. Liczba ta stale rośnie.

Czy z procederem da się walczyć skutecznie? I tak, i nie. Tak, bo osoby zamieszkujące we Włoszech, muszą mieć auta zarejestrowane we Włoszech. Obowiązek rejestracji działa z automatu po 90. dniach od uzyskania meldunku. Nie, bo Włosi sprytnie obchodzą ten wymóg. Rejestrują auta w Polsce na tzw. słupów, a następnie wraz z dokumentami i tablicami dostają umowę użyczenia pojazdu. W takim przypadku obowiązek rejestracji we Włoszech nie działa.