Czy wojskowe pojazdy mogą jeździć bez tablic rejestracyjnych? RPO ma ten temat zdanie

Spraw zaczyna się od zdjęć zarejestrowanych 6 sierpnia 2024 r. na drogach powiatu hajnowskiego. Widać na nich wojskowe ciężarówki bez tablic rejestracyjnych. Fotki trafiły w ręce Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten postanowił napisać do Żandarmerii Wojskowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci zabrali drona na skrzyżowanie. 1500 zł i 15 pkt. karnych... Kierowcy się nie spodziewali

Czy pojazdy wojskowe muszą mieć tablice rejestracyjne?

Kwestia obowiązku rejestracji pojazdów wojskowych, nie pozostawia żadnych wątpliwości. A skoro auta należące do armii muszą zostać wpisane do rejestru, muszą również mieć nadany numer rejestracyjny. RPO w piśmie przesłanym ŻW podkreśla wyraźnie, że:

Rejestracji podlegają wszystkie pojazdy, z wyjątkiem ciągnionego sprzętu artyleryjskiego, kuchni polowych i innego sprzętu ciągnionego, który nie jest zabudowany na podwoziu przyczepy lub na ramie.

Nadanie numeru rejestracyjnego oznacza automatycznie wydanie tablic rejestracyjnych? W przypadku pojazdu wojskowego nie zawsze. RPO wskazuje bowiem, że "w przypadku pojazdu gąsienicowego lub kołowego transportera opancerzonego nie wydaje się tablic rejestracyjnych, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe". Identyczna sytuacja dotyczy również innych kołowych pojazdów opancerzonych.

Jaka kara grozi za brak tablic rejestracyjnych?

Ciężarówka zarejestrowana na zdjęciu z 6 sierpnia 2024 r. nie łapie się w katalog wyjątków. Powinna zatem posiadać tablice rejestracyjne. Czemu ich nie ma? Być może to wynik błędu kierowcy. Być może nie chciał "zgubić" oznaczeń podczas jazdy na poligonie, a później zapomniał o ich założeniu przed wjechaniem na drogę publiczną? Tak czy tak kierujący złamał przepisy. Konkretnie art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zapis ten zabrania zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne.

Kierowca tej ciężarówki powinien zatem otrzymać mandat. Ten według taryfikatora powinien sięgnąć 500 zł. Dodatkowo kara musi być uzupełniona 8 punktami karnymi.

RPO prosi ŻW o sprawdzenie sytuacji

Zastępca RPO skierował do Komendanta Oddziału ŻW w Lublinie pismo z prośbą o zbadanie sprawy. Prosi również o "przeprowadzenie ustaleń co do praktyki poruszania się pojazdami wojskowymi po terenie pow. hajnowskiego z zakrytymi tablicami rejestracyjnymi i dokonanie oceny tego zachowania pod względem zgodności z przepisami prawa". Czy do takiej kontroli dojdzie i jakie będą jej wyniki? Biuro RPO z pewnością poinformuje o swoich ustaleniach, jak tylko otrzyma pismo zwrotne z ŻW.