Carlos Tavares: Cła na chińskie elektryki przyspieszą zamykanie fabryk w Europie

Unia Europejska jest na dobrej drodze do wprowadzenia karnych ceł na chińskie samochody elektryczne, które są efektem przeprowadzonego śledztwa dotyczącego udzielania przez rząd w Pekinie dopłat dla producentów w celu ułatwienia im ekspansji na zachodnie rynki. Na ostatnim głosowaniu, które przeprowadzono na początku tego miesiąca, stanowisko Komisji Europejskiej otrzymało poparcie większości krajów członkowskich. Dla producentów z Państwa Środka oznacza to podwyżkę celnych opłat z poziomu dotychczasowych 10 proc. do minimum 17,8 proc., aż do nawet 45,3 proc. (w przypadku m.in. niewspółpracującego podczas śledztwa koncernu SAIC).

REKLAMA

Zobacz wideo

Przeciwko cłom opowiedziały się m.in. władze Niemiec, które tak jak przedstawiciele niemieckiego przemysłu, obawiają się wojny handlowej z Chinami i odwetowych ceł na spalinowe pojazdy. Warto przypomnieć, że wiele ich rodzimych marek ma w Państwie Środka własne fabryki, a sam kraj jest dla nich ważnym rynkiem zbytu. Okazuje się, że przeciwników wprowadzania ceł jest więcej. Do tego grona zalicza się również dyrektor generalny koncernu Stellantis Carlos Tavares.

Tavares przeciwny wprowadzeniu ceł na chińskie elektryki

Kontrowersyjny biznesmen wziął udział w trwającym właśnie paryskim salonie samochodowym. W międzyczasie został zapytany o swoje stanowisko w sprawie karnych stawek celnych na chińskie elektryki, których reprezentacja na wydarzeniu jest dość okazała. Jak stwierdził, same cła "są dobrym narzędziem komunikacji", jednak mają swoje skutki uboczne.

Jak zauważył Portugalczyk, jedyną szansą na ominięcie karnych ceł dla Chińczyków będzie rozpoczęcie produkcji w samej Europie. Ma to zaowocować zwiększeniem nadwyżki produkcyjnej wśród całej branży motoryzacyjnej na Starych Kontynencie. "Przyspieszy to konieczność zamykania fabryk" - stwierdził Tavares. Z jego słów można wnioskować, że chińskie marki, przenosząc produkcję do Europy, miałyby szansę na jeszcze szybsze podbicie rynku i zmarginalizowanie roli europejskich producentów.

Stanowisko CEO Stellantisa nie powinno szczególnie dziwić. Nie od dzisiaj wiadomo, że Tavaresowi do zamykania fabryk i cięcia kosztów jest bliżej niż komukolwiek innemu. Zresztą nie tak dawno zapowiedział, że właśnie ze względu na coraz silniejszą chińską konkurencję, będzie zmuszony podjąć kolejne radykalne kroki. "Aby sprostać konkurencji, możemy być zmuszeni do zamykania fabryk lub sprzedaży marek, które nie przynoszą oczekiwanych wyników" - stwierdził 66-letni biznesmen.

Problem w tym, że to nie Chiny a sam Tavares przez swoje zamiłowanie do oszczędności, a także podnoszenie cen samochodów (taktyka "produkować mniej, ale sprzedawać za więcej"), doprowadził koncern do poważnych problemów. Auta stały się dla klientów po prostu zbyt drogie. Jest to widoczne zwłaszcza na rynku amerykańskim, jednak powoli problem ten zaczyna dotykać również Europę. Niesprzedane pojazdy piętrzą się na przyfabrycznych parkingach, a produkcja trwa w najlepsze. Aż prosi się, by zacząć zamykać kolejne linie produkcyjne, jednak to doprowadziłoby do praktycznego zakończenia działalności mniej popularnych, a tym samym mniej dochodowych marek. Wydaje się więc, że chińska ekspansja jest dla Portugalczyka świetnym wytłumaczeniem dla jego błędnych decyzji.

Chińczycy podbiją Europę? Twardy orzech do zgryzienia dla branży motoryzacyjnej

Warto zaznaczyć, że na polu elektromobilności Europa pozostaje poważnie w tyle za Chinami. Producenci ze Starego Kontynentu przestają być też atrakcyjni dla klientów spoza ich wspólnotowej ojczyzny. W ChRL kupujący coraz częściej kierują się w stronę swoich rodzimych marek, wybierając ich elektryczne modele, które są zdecydowanie tańsze, oferując przy tym ten sam poziom wyposażenia i osiągi. Jako że jest to przepotężny rynek, chińskie marki mają stabilne źródło dochodu i mogą pozwolić sobie na ekspasję, a nawet wojnę cenową z zachodnią konkurencją. Zwłaszcza że ceny energii oraz koszty szeroko pojętych zasobów ludzkich są w Chinach niższe niż w Europie, stąd też możliwość oferowania pojazdów w tak atrakcyjnych cenach.

Oczywiście chińskie koncerny nie ukrywają niezadowolenia z faktu wprowadzenia ceł. "Bardzo się nie zgadzamy co do obliczeń... to nie jest sprawiedliwy osąd. Politycy powinni trzymać się z daleka od taryf, które zwiększają koszty produkcji samochodów i wprowadzają zamieszanie w branży motoryzacyjnej" - stwierdziła wiceprezes wykonawcza BYD Stella Li. W przypadku wspomnianego przedsiębiorstwa cła nie będą jednak tak bardzo dotkliwe. I to nie ze względu na samą ich wysokość (finalnie 27 proc.), ale fakt powstającej na Węgrzech nowej fabryki, która pozwoli całkowicie ich uniknąć. Co więcej, przeniesienie produkcji do naszych południowych bratanków umożliwi uniknięcie kosztów, które koncern poniósłby w np. Niemczech czy Francji. Dzięki temu ceny pojazdów będą nadal bardzo atrakcyjne. Jedyną szansą na przetrwanie dla europejskiej branży motoryzacyjnej jest wycofanie się Unii z zakazu sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku i przeniesienie go w czasie.