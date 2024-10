Zielone światło dla kolejnej trasy w śląskim. Mieszkańcy odetchną z ulgą

Jeśli do 18 października nie wpłyną odwołania do decyzji GDDKiA, podpisanie umowy na realizację trasy prawdopodobnie dojdzie do skutku w grudniu br. To kolejna z inwestycji w ciągu DK78 pomiędzy Siewierzem i Szczekocinami.

Obwodnica Pradeł. Kolejna trasa w woj. śląskim w realizacji

Trasa o długości 2,3 km będzie północnym obejściem miejscowości. Wybudowana zostanie już po nowym śladzie jako jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu. Inwestycja obejmie budowę drogi dostosowanej do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony/oś, przebudowę istniejącego odcinka DK78 na długości ponad 1,2 km oraz budowę jezdni dodatkowych dla obsługi przyległego terenu. Powstanie również rondo.

DK78 obwodnica Pradeł. Fot. GDDKiA

Jak informują drogowcy, do najważniejszych obiektów inżynierskich, które powstaną w ramach inwestycji, należą wiadukt nad drogą wojewódzką nr 794, most nad rzeką Krztynia wraz ze szlakiem migracji zwierząt oraz przejścia dla zwierząt dużych i małych nad DK78. Powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze, pieszo-rowerowe, obustronne zatoki do kontroli pojazdów, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cel i uzasadnienie realizacji

Obwodnica stanowi część budowy DK78 na odcinku Siewierz – Szczekociny, obejmującego obwodnice miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy poza miejscowość, tym samym poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Po jej oddaniu do ruchu poprawi się przepustowość odcinka oraz skróci czas przejazdu z aglomeracji śląskiej w kierunku Kielc.

Zmniejszeniu ulegnie udział w ruchu pojazdów ciężkich w miejscowościach, a tym samym obniży się emisja szkodliwych substancji dla środowiska. Poprawi to komfort życia osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej DK78. Realizacja inwestycji wynika również z konieczności dostosowania DK78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony/oś oraz poprawy stanu technicznego jezdni drogi. Obecnie zużycie drogi osiągnęło poziom, w którym doraźne naprawy nie mają już najmniejszego sensu.