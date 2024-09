Wypadek drogowy z udziałem trzech nieletnich osób wydarzył się w sobotę 28 września około godz. 22 w miejscowości Skrzyniec, w gminie Bełżyce w powiecie lubelskim. Jak czytamy w komunikacie policyjnym, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że osoba kierująca Audi A6 z nieustalonych przyczyn zjechała do rowu, a następnie doprowadziła do dachowania pojazdu. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi.

Policja ustala, kto siedział za kierownicą

Wiadomo, że autem podróżował 17-latek oraz dwie nastolatki w wieku 15 i 16 lat. Wszyscy odnieśli poważne obrażenia ciała i zostali przetransportowani do szpitala. Młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poinformowała, że trwa ustalanie, kto kierował pojazdem w momencie wypadku oraz wyjaśnianie w jaki sposób doszło utraty panowania nad osobówką.

Od nastolatków pobrano krew do badań

Żadna z osób podróżujących samochodem nie miała uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Od wszystkich nastolatków została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu i narkotyków. Na miejscu pracowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz technik kryminalistyki przy udziale biegłego z zakresu wypadków drogowych.

Jazda powinna być ostrożna, a manewry przemyślane

Nieodpowiednio podjęte decyzje na drodze mogą skutkować utratą zdrowia lub życia. Za kierownicą należy pamiętać o zachowaniu ostrożności, a prędkość powinna być zawsze dostosowana do warunków panujących na jezdni oraz własnych umiejętności. Warto pamiętać, że w przypadku niepogody należy zredukować prędkość ponieważ na mokrej nawierzchni droga hamowania znacznie się wydłuża. Brak dostatecznej przyczepności kół powoduje, że samochód pod wpływem siły prędkości i własnego ciężaru staje się trudny do kontrolowania.